一世代路易想念就打亡母手機！進語音留言「這樣我才不孤單」

記者吳孟庭／綜合報導

英國男團一世代的成員路易（Louis Tomlinson）釋出新專輯的第4首歌曲《Two Of Us》，歌詞背後故事有洋蔥。原來這是獻給他2年多前因白血病過世的母親，歌詞開頭就唱「我知道你不會再接我的電話」，旋律簡單卻引人鼻酸。

▲「一世代」路易的媽媽43歲血癌病逝。（圖／取自路易Instagram）

《Two Of Us》第一段就唱著，「我打給你已經響了一分鐘，只聽到答鈴聲，對，我知道你不會再接起來，但我會留言，讓我不再孤單。今早我起床時還在作夢，回憶在我腦海中重播，你不知道我多麼想念你，那天他們帶走了你，多麼希望那個人是我。」

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光是開頭就超級催淚，再加上《Two Of Us》的「歌詞MV（Lyric Video）」用手寫信的方式，一字一句把歌詞寫下來，更像是路易給媽媽的告白信，重複唱著「我會記著你、每天每夜，直到我死去的那天，我會用我的一生為我倆活著，我會永遠展現最好的一面，讓你永遠在我身邊。」字句血淚，讓人鼻酸。

路易的母親在2016年12月初死於白血病，年僅43歲，他也不是第一次寫歌給媽媽，即使現在逝世2年過去，依然透過歌曲表達對母親的不捨與思念。

▼路易新歌寫給過世的媽媽。（影片來源：YouTube Louis Tomlinson）