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《以團之名》打臉酸民！超強練習生登場　網瘋推：樂華全團pick

記者李湘文／綜合報導

大陸選秀節目《以團之名》在17日播出第1集，卻因為選手實力不足、剪輯狀況不佳，引起網友瘋狂吐槽「難看」。誰料，24日播出第2集後，網路上的風向完全翻轉，不少顏值高、實力佳的練習生在本期出現，令觀眾大呼「打臉我了」、「感覺換了一個節目」。

▲《以團之名》事前呼聲高的周藝軒、張鎬濂、趙品霖、何屹繁。（圖／翻攝自微博／UNIQ-周藝軒、張鎬濂Ashley、趙品霖Pearain、何屹繁Leo）

▲《以團之名》事前呼聲高的周藝軒、張鎬濂、趙品霖、何屹繁。（圖／翻攝自微博／UNIQ-周藝軒、張鎬濂Ashley、趙品霖Pearain、何屹繁Leo）

《以團之名》第2集出現不少高人氣參賽者，包括從韓團「UNIQ」出道的周藝軒、洪欣的兒子張鎬濂，還有蔡徐坤以前所屬男團「SWIN」趙品霖、何屹繁。其中，周藝軒和張鎬濂都屬於高知名度的「樂華娛樂」，跟另6位同公司練習生一起參賽，還沒出場就被其他參賽者推為「最期待的一組」。

▲《以團之名》第2集樂華娛樂。（圖／翻攝自優酷）

▲「樂華娛樂」練習生備受其他選手期待，果然也獲得好評價。（圖／翻攝自優酷）

果然，樂華娛樂8人舞蹈整齊，還穿插高難度的空翻，不僅贏得全場掌聲，也讓導師們露出笑容。尤其周藝軒大受導師好評，被王霏霏盛讚「你各方面都非常好，所以我的眼光也一直跟隨你」；另一名樂華練習生洪暐哲也因為嗓音柔美、舞藝突出，跟周藝軒一起榮獲5顆星。

▲《以團之名》第2集樂華娛樂。（圖／翻攝自優酷）

▲《以團之名》第2集樂華娛樂。（圖／翻攝自優酷）

▲周藝軒、洪暐哲獲得導師5顆星。（圖／翻攝自優酷）

節目播出後，不少網友給這一集好評，完全翻轉上一集的評價，紛紛驚訝表示「這期是不是換後期了，看得好歡樂啊」、「我打臉了」、「今天比第一期好太多了」、「第二期明顯有反差，沒想到有這麼多有實力的」。也有人開始挑自己喜歡的練習生，大推「樂華值得全團pick」、「趙品霖真的不讓人失望」。

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