阿龐慘扮「佩佩豬」趙哥變蜘蛛人　現場女星驚呼太可愛

記者林彥君／台北報導

納豆和王少偉主持的台視《綜藝3國智》，上週播出的節目收視傳來捷報，節目組因應尾牙主題，慰勞主持群，送上一整桌澎派好菜，讓難得吃到美食的主持人大喊有點不習慣，主持人與相當振奮，納豆趁機喊話：「希望可以給製作單位一個想法，以後對主持人表現開心一些，收視率可以更上層樓！」

▲《綜藝3國智》阿龐扮佩佩豬。（圖／台視提供）

當集在遊戲中過關者，可以自己骰出獎金、禮物或者是Cosplay，趙正平（趙哥）、阿龐與風田慘以「蜘蛛人」、「佩佩豬」以及「侏儸紀公園」的扮相出場，風田以暴龍造型出場，挺著龐大的身軀試圖想要和主持群坐在一塊的搞笑畫面，引來現場女藝人直呼：「好可愛喔！」此段也為收視最高點1.95。

上週的「年終尾牙挑戰賽」，全體平均收視也創下開播以來的新高1.61、有效平均收視也有1.67的不俗表現。不僅如此，歡笑聲不斷的內容也特別受到男性觀眾青睞，35-49歲男性以及45-54歲男性都有2.82的優秀成績。

▲趙正平被畫成蜘蛛人。（圖／台視提供）

王少偉期待今年的「王少偉2.0」交出更精彩、多元的作品。兩位主持人也異口同聲表示，希望接下來節目能繼續走出國際，「雖然我們不用靠出國才能創造高收視，但也希望能帶觀眾走出亞洲、進軍歐洲！」納豆開心的期許在更多平台上看到《綜藝3國智》的身影。

▲風田和阿龐。（圖／台視提供）