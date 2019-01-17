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野生巧虎突襲戲院⋯小朋友全瘋了！梁赫群：我叫他大神

記者洪文／台北報導

一群小朋友17日去信義威秀看巧虎電影《魔法島大冒險》，沒想到放片前出現巧虎、琪琪、妙妙和桃樂比突襲影廳跳舞，小朋友全瘋了，跟著狂揮主辦單位發的「魔法棒」，跟著主持人一起大聲念著咒語，其中藝人梁赫群3歲兒子小寶也在座位跟著跳，梁赫群笑說：「我都拜巧虎大神，兒子只要有他就超聽話！」

▲▼梁赫群帶著妻子Stacey與兒子小寶一起來看巧虎電影《魔法島大冒險》，巧連智台灣總經理小沼先生(最右)、威秀影城董事長吳明憲(左二)、全民大劇團團長謝念祖(最左)。（圖／全民大劇團提供）

▲梁赫群帶著妻子Stacey與兒子小寶一起來看巧虎電影《魔法島大冒險》。（圖／全民大劇團提供）

梁赫群表示：「我都叫他巧虎大神，你跟小孩子講100次都沒用，巧虎一說『要乖乖上廁所』、『我要乖乖吃飯』，他一看完就會乖乖去做。」他認為巧虎幫助學齡前的小朋友學習，感謝朋友當初的推薦，對方說：「文攻武嚇都沒有用，放這個就沒問題！」他看著記者認真地說：「一放之後，真的沒問題，你們以後就知道！」

▲▼梁赫群帶著妻子Stacey與兒子小寶一起來看巧虎電影《魔法島大冒險》，巧連智台灣總經理小沼先生(最右)、威秀影城董事長吳明憲(左二)、全民大劇團團長謝念祖(最左)。（圖／全民大劇團提供）

▲梁赫群笑稱兒子只聽巧虎的話。（圖／全民大劇團提供）

這次兒子小寶親眼見到偶像，梁赫群透露：「4個出來整個傻掉，沒想到這麼近距離接近，我帶他來追星。」由於兒子很喜歡巧虎，所以任何巧虎的活動，他都很樂意帶兒子來參加，隨後打趣笑說：「你看今天電影1個半小時，他很開心，我也可以打發好多時間，我上次帶他去看這部電影的展覽，混了多久，小孩不願意走！」

梁赫群也買了很多巧虎的玩具給兒子，時常他跟兒子玩起角色扮演，互相當老闆、客人，他笑說：「這樣就可以玩一個下午了，比上班還累！」其實由於老婆白天上班，平時多是梁赫群照顧兒子，但他得意笑說：「兒子先開始叫爸爸！」老婆看了有些吃醋，為此特地調鬧鐘，上班前早起2小時跟小孩玩樂，他笑說：「她就是要跟我拚了！」

▲▼梁赫群帶著妻子Stacey與兒子小寶一起來看巧虎電影《魔法島大冒險》，巧連智台灣總經理小沼先生(最右)、威秀影城董事長吳明憲(左二)、全民大劇團團長謝念祖(最左)。（圖／全民大劇團提供）

▲梁赫群、導演謝念祖近日合作賀歲片《瘋狂電視台瘋電影》。（圖／全民大劇團提供）

代理巧虎電影進來台灣的是全民大劇團，團長謝念祖曾製作巧虎舞台劇，當年也是票房秒殺，因而與巧虎日本總公司結緣，多年獲得授權引進電影入台。他笑說：「第5年，家長見到我們很棒，有種救世主的感覺。」其實與巧虎合作並不容易，他透露，每次電影上映都要派人前往日本了解創作過程，才發現團隊賦予教育意義，產品也要嚴格經過安全檢驗，適合陪伴小孩長大。

巧虎電影《魔法島大冒險》1月18日全台威秀影城上映。

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