金秘書要來啦！鎖定《阿拉唷》送你去看朴敏英

娛樂中心／綜合報導

戲裡戲外都坐擁高人氣的「金秘書」朴敏英即將要在１月２０日舉辦她的首場台灣粉絲見面會了，１０月份在首爾舉辦的首場見面會門票不到一分鐘全部秒殺，《阿拉唷》也替粉絲爭取到福利，將送出一票難求的台灣見面會門票，只要收看直播並且留言回答問題就有機會獲得，千萬要鎖定１月１７日下午5點《韓國阿拉唷》的直播喔！

這次朴敏英在台灣舉辦的見面會可說是誠意、寵愛度破表，不只全場粉絲皆能與「金秘書」近距離擊掌之外，更有高機率能與朴敏英合照、獲得親手簽名海報，她更特別為了台灣的全場粉絲準備特別的神秘小禮物，就為了讓大家能一起度過一個難忘的「My Day」，記得鎖定下午5點《韓國阿拉唷》的直播，將價值連城的見面會門票送給你！

▲朴敏英見面會。（圖／亞士傳媒提供）

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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►播吧直播網址：boba.ettoday.net/videonews/133002

