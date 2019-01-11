ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安迪生前爆出國被丟包！　林吟蔚遭圍剿「不孝」怒了：你們多孝？

記者李湘文／綜合報導

歌手林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，去年7月才跟爸爸一起上《綜藝大熱門》，互相抱怨出國旅行的瑣事，沒想到才過幾個月就天人永隔。她當初沒看這集節目播出，然而最近找出YouTube影片一看，發現自己被許多網友罵不孝，還看到有人攻擊安迪，令她氣憤：「口業造多了是要還的！」

▲林吟蔚被罵不孝。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲林吟蔚在2018年7月上節目，跟安迪互爆出國旅遊的料。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

林吟蔚和安迪2018年7月錄製《綜藝大熱門》，在「別輕易帶家人出國！沒有回憶只有森77！」這個單元中，提起之前一起去日本旅遊的往事。安迪抱怨，當時林吟蔚還在臉書宣傳「孝親之旅」，出國後卻是女兒購物、爸媽提袋子，女兒自己去玩、爸媽在環球影城幫忙排好幾小時的隊，最後還因為鬧得不愉快，被「丟包」去玩自己的。

▲林吟蔚被罵不孝。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲安迪抱怨去環球影城排隊排很久，後來還被丟包。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

節目播出後，不少網友針對林吟蔚發表評論，批評「安迪的女兒有夠不體貼爸媽，超自私的小孩」、「真的是個很有問題的人」、「根本是把父母當工人」、「我覺得她就是自私只考慮自己，她哪裡孝？還孝親之旅」，還有人在酸林吟蔚時，一併酸到安迪的身上。

▲林吟蔚被罵不孝。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

▲林吟蔚不滿反擊網友評論。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

林吟蔚近日透過YouTube看到這集節目，發現有許多惡評，先是生氣回應：「有些東西叫節目效果，說我不孝的你們多孝？﻿」接著她也在臉書發文，澄清當時是安迪形容得比較誇張，畢竟節目也需要效果，「看了的人全都誤會我有多不孝，一堆人罵，我實在看不懂罵什麼。」

林吟蔚強調，如果真的不孝，也沒必要花錢安排出國，「這趟日本旅行對我來說還是個很美好的回憶，輪不到你們這些壞心腸來評斷我的人生。」對於網路上攻擊安迪的留言，她選擇不再看，但還是嚴肅表示：「身為公眾人物就能被辱罵嗎？口業造多了是要還的。」

▲林吟蔚被罵不孝。（圖／翻攝自臉書／林吟蔚）

▲林吟蔚反擊網友的言論。（圖／翻攝自臉書／林吟蔚）

推薦閱讀

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

安迪, 林吟蔚

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了
  2. 大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面
  3. 贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口⋯她當場哭了
  4. 孫肇谷再戰《最美和聲》冠軍　五導師「四人投棄票」
  5. 「極猛S曲線」聲優戶松遙宣布結婚　老公是一般上班族
  6. 張若凡看到踢館高手變臉　Ella喊話「她秒回神」完勝
  7. 歐陽娜娜深夜突腫成「香腸嘴」！　背後原因曝光
  8. 《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到
  9. 安迪生前爆出國被丟包！　林吟蔚遭圍剿「不孝」怒了：你們多孝？
  10. 害死媽兇手是他！《皇后》張娜拉崩潰罵渣皇：你怎不去死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366