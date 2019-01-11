安迪生前爆出國被丟包！　林吟蔚遭圍剿「不孝」怒了：你們多孝？

記者李湘文／綜合報導

歌手林吟蔚是已故藝人安迪的女兒，去年7月才跟爸爸一起上《綜藝大熱門》，互相抱怨出國旅行的瑣事，沒想到才過幾個月就天人永隔。她當初沒看這集節目播出，然而最近找出YouTube影片一看，發現自己被許多網友罵不孝，還看到有人攻擊安迪，令她氣憤：「口業造多了是要還的！」

▲林吟蔚在2018年7月上節目，跟安迪互爆出國旅遊的料。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

林吟蔚和安迪2018年7月錄製《綜藝大熱門》，在「別輕易帶家人出國！沒有回憶只有森77！」這個單元中，提起之前一起去日本旅遊的往事。安迪抱怨，當時林吟蔚還在臉書宣傳「孝親之旅」，出國後卻是女兒購物、爸媽提袋子，女兒自己去玩、爸媽在環球影城幫忙排好幾小時的隊，最後還因為鬧得不愉快，被「丟包」去玩自己的。

▲安迪抱怨去環球影城排隊排很久，後來還被丟包。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

節目播出後，不少網友針對林吟蔚發表評論，批評「安迪的女兒有夠不體貼爸媽，超自私的小孩」、「真的是個很有問題的人」、「根本是把父母當工人」、「我覺得她就是自私只考慮自己，她哪裡孝？還孝親之旅」，還有人在酸林吟蔚時，一併酸到安迪的身上。

▲林吟蔚不滿反擊網友評論。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）

林吟蔚近日透過YouTube看到這集節目，發現有許多惡評，先是生氣回應：「有些東西叫節目效果，說我不孝的你們多孝？﻿」接著她也在臉書發文，澄清當時是安迪形容得比較誇張，畢竟節目也需要效果，「看了的人全都誤會我有多不孝，一堆人罵，我實在看不懂罵什麼。」

林吟蔚強調，如果真的不孝，也沒必要花錢安排出國，「這趟日本旅行對我來說還是個很美好的回憶，輪不到你們這些壞心腸來評斷我的人生。」對於網路上攻擊安迪的留言，她選擇不再看，但還是嚴肅表示：「身為公眾人物就能被辱罵嗎？口業造多了是要還的。」

▲林吟蔚反擊網友的言論。（圖／翻攝自臉書／林吟蔚）