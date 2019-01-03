白安為MV奮不顧身！廢墟穿紅衣迎接《我們的時代》　0度低溫拍攝豁出去了

▲「創作精靈」白安近日推出最新MV《我們的時代》，投影在各城市努力生活的「1990s」人們。

娛樂中心／綜合報導

揮別2018，就以「創作精靈」白安的全新創作《我們的時代》迎接2019年！白安睽違四年打造勇敢找尋自我之作《1990s》，「1990s」代表的是白安成長的年代，也是「我們的時代」。象徵在這個挑戰不斷的年代，白安與同世代的年輕人仍秉持初心往前，歌曲中吟唱的「our dreams will never die」，試圖推翻「厭世代」看不到未來的刻板印象，呈現貫穿《我們的時代》整首歌最重要的精神主旨——「大雨越滂沱，我們的心越剔透」。最新MV更邀請韓國知名影像製作團隊FLIPEVIL執導，呈現世界各地不同年輕人的生活樣貌。若好奇《我們的時代》MV的動人之處，現在就可到相信音樂YouTube官方頻道一探究竟！

FLIPEVIL團隊曾為Samsung、Hyundai、Adidas等知名品牌操刀，也與韓國SM、Jellyfish等娛樂經紀公司旗下藝人合作，包括EXO、VIXX、Red Velvet、Dean等MV作品。導演表示，第一次聽到《我們的時代》覺得很好聽、很新鮮，與韓國流行歌手的風格很不一樣，大讚白安有著「Beautiful Voice」，讓他非常難忘。而為了呈現各城市「1990s」的人生，導演特地前往柏林、蒙古、台北三個城市，取景當地年輕人的生活樣貌，有柏林年輕女孩藝術家的生活、蒙古年輕爸爸與家人在遼闊草原的牧羊生活、台北的年輕情侶檔，呈現世界各地不同年輕人正為了美好的未來開心生活著。

▲白安最新MV《我們的時代》，特別前往韓國大邱附近的金泉市山上郊區廢墟中拍攝。

白安也特地飛往韓國與導演會合拍攝MV，拍攝地點就位在韓國大邱附近的金泉市山上郊區廢墟，投影在各城市努力生活的「1990s」人們，象徵在崩壞年代仍懷抱夢想，在世界找到屬於我們的天空。拍攝當天，大邱氣溫只有攝氏0度，導演為求畫面美感，安排白安只穿一件輕薄的紅洋裝，站在無圍籬的高樓俯看下方。不怕高卻極度怕冷的白安，為了抗寒，硬是在洋裝內穿上保暖衣及保暖褲，更自己裁剪衣服褲子避免穿幫，身上還貼了10個暖暖包，為導演的安排下足苦功。



▲白安在大邱郊區廢墟拍MV，為了抵擋攝氏0度的低溫，薄紅洋裝下貼滿10個暖暖包禦寒。

第一次到韓國的白安，早聽聞韓國食物的美味，但因為來去匆匆，這次僅吃到部隊鍋，她補充笑說：「拍攝的便當很好吃！」白安也提及學生時期有個韓國華僑朋友，為了方便溝通，曾經學過一年左右的韓文，但她不好意思地笑說：「那天聽工作人員說韓文，發現早已忘光光，現在只聽得懂一點點。」

對抗黑暗最好的方式，就是望著光明。新歌《我們的時代》鼓勵年輕人奮不顧身去追求心中想要的事物，白安唱出理想中的自己，也反映出這個時代理想的樣子。她說：「年輕的我們身上還未擁有一切，正因如此，反而更有勇氣可以奮不顧身的去追求，希望每個人用心專注活出自己最美的樣子，那麼世界一定會變得更好。」

▲白安站在無圍籬的高樓俯看下方，畫面衝突卻也極富美感。

▲韓國導演大讚白安有著「Beautiful Voice」。

白安在2019年1月將帶著廣受好評的《1990s》到各城市和大家見面，「白安1990s-我們的時代專輯分享會」預計帶給粉絲更多歌曲背後的創作故事，1/18(五) 19:30誠品書店敦南店 B2 音樂館、1/26(六) 15:00 高雄大遠百店 書區中庭、1/27(日) 14:30 台中中友店，都有機會在現場被白安堅定、豐沛的音樂能量感動、撫慰、召喚。更多白安的相關訊息，請關注白安以及相信音樂官方臉書、微博和微信。