余文樂剛宣布離婚！爆接《披荊斬棘》復出　曾患恐慌症消失5年

記者陳芊秀／綜合報導

44歲香港男星余文樂於昨日（20）閃電宣布與台灣「皮帶大王」千金王棠云離婚，結束長達8年多的婚姻，雙方強調未來仍會是家人。同時陸網盛傳他即將參加陸綜《披荊斬棘2026》，被視為全面復出並將演藝重心轉往大陸的訊息。而他成為台灣女婿8年多，過去曾親自揭露「消失演藝圈5年」的隱情。

▲余文樂、王棠云8年婚告終。（圖／翻攝自IG、微博）

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恐慌症纏身 飛機上發作「突然呼吸不了」

余文樂曾主演《無間道2》、《志明與春嬌》系列等經典電影，全盛時期一年能高產7部作品，成為影壇男神，然而有一段時間重心轉向潮流界，並移居台灣與家人生活。他2023年公開受訪時，坦言深受恐慌症所苦，透露「2017年結婚前就開始了」，首次發作是在飛往法國的長途班機上，「一起飛我就瘋了，突然覺得呼吸不了。」他透露甚至曾在活動場合病發且藥物難以控制，發作時「會很想離開現場」，加上想陪伴孩子成長，才決定減少公開活動。

▲余文樂曾吐露消失螢光幕5年原因，因為恐慌症發作。（圖／翻攝自微博）

傳接陸綜《披荊斬棘2026》回歸

儘管減少螢光幕露面，余文樂當時便強調自己從未打算退出演藝圈，如今隨著8年多婚姻劃下句點，陸網隨即爆出他已接下熱門綜藝《披荊斬棘2026》，預計重回大眾視野，後續動向也引發外界熱烈關注。

▲陸網瘋傳余文樂將參加陸綜《披荊斬棘》。（圖／翻攝自微博）