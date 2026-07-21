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彭于晏新劇驚傳卡關！三搭許鞍華題材踩雷　女主角換人資金撤退

新作遇寒冬／獨家！《梅英》什麼地雷都踩中　彭于晏3度合作許鞍華卡關

▲彭于晏原本要與名導許鞍華再度合作史詩劇集《梅英》，但目前劇本與資金雙卡關，還不知何時開拍。（圖／翻攝自彭于晏IG）

圖文／鏡週刊

男星彭于晏與香港名導許鞍華先後合作《明月幾時有》《第一爐香》後，本來還要「梅開三度」，再拍年代史詩劇集《梅英》，不過該劇先是女主換角，又因題材牽涉僑民、妾室等敏感設定，劇本、資金雙卡關，開拍仍遙遙無期。

新作遇寒冬／獨家！《梅英》什麼地雷都踩中　彭于晏3度合作許鞍華卡關

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▲自從2017年《明月幾時有》後，彭于晏（左）與許鞍華（中）合作無間，後續還拍了《第一爐香》。（圖／鏡週刊提供）

影視寒冬籠罩娛樂圈，連名導也大受影響，許鞍華前2年著手籌備電視劇《梅英》，該劇改編自華裔加拿大女作家鄭靄齡自傳文學作品《妾的女兒》，對標王家衛的《繁花》，要拍成12集劇集，規格非常高，因此選角也看中彭于晏搭劉詩詩來飾演出洋淘金的男女主角。2人繼陸劇《風中奇緣》後二度合作，消息一出，粉絲都興奮不已。

大成本　絆住許鞍華

《梅英》劇情描述一名男子帶著小妾出洋謀生，生活卻狼狽潦倒，在海外相繼離世。數十年後女兒踏上了尋根之旅，回想起父母不為人知的悲歡往事。這些年許鞍華和彭于晏的合作「一試成主顧」，雖然二搭的《第一爐香》選角被群嘲，口碑亦慘淡，仍抵擋不了2人想再合作的意願。

新作遇寒冬／獨家！《梅英》什麼地雷都踩中　彭于晏3度合作許鞍華卡關

▲《梅英》原本找劉詩詩搭檔彭于晏，後來因故換角，由去年甫獲威尼斯影后的大陸女星辛芷蕾接替。（圖／翻攝自辛芷蕾IG）

但該劇前置作業不順，劉詩詩因故遭換角，由去年獲威尼斯影后的辛芷蕾接手，又因為對岸影視題材收緊，僑民、妾室、嫡庶等元素成了敏感字眼，加上牽涉到原著中、加（拿大）兩國的僑民歷史，《梅英》的劇本審批未能過關，製作單位只好大範圍改寫，調整「海外淘金」「宗族恩怨」的設定，去年9月開拍的計畫成泡影。

且如今市場低迷，影視平台收緊預算，《梅英》有海外拍攝、年代背景需要大量電腦特效處理，成本過於龐大，平台這時更不敢砸錢開拍。

隔10年　再合作劉青雲

新作遇寒冬／獨家！《梅英》什麼地雷都踩中　彭于晏3度合作許鞍華卡關

▲華語版《夜班經理》由26年沒拍劇集的劉青雲（左）「下凡」攜手彭于晏（右）演出，也是2人10年來再碰頭。（圖／翻攝自優酷）

不過片約不斷的彭于晏未受影響，近日最受矚目的作品當屬中港合作的華語版《夜班經理》影集，演員卡司包括劉青雲、梁洛施、李若彤、李銘忠等，這不僅是劉青雲時隔26年再演電視劇，也是他與彭于晏繼2016年電影《危城》後相隔10年再度攜手。

彭于晏在劇中飾演男主角「陳通」，該劇英美版由湯姆希德斯頓主演這個類情報員角色，華語版中的彭于晏則化身為曼谷翡冷翠酒店的夜班經理，受廉政公署招募潛入黑商郭禮儒（劉青雲飾）的軍火犯罪集團，在臥底行動與情感糾葛中面臨極大的人性考驗。該劇橫跨泰國、香港及澳門取景，預計今年下半年推出。

新作遇寒冬／獨家！《梅英》什麼地雷都踩中　彭于晏3度合作許鞍華卡關

▲沒工作時，彭于晏會帶著愛犬散步、旅遊，連去到台南安平玩也被粉絲捕獲。（圖／翻攝自shetoldcoffeebar Threads）


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