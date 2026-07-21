資工彌退出演藝圈「服飾品牌爆抄襲」！自豪：台灣走很前面 對比照曝

▲余函彌曾是台大五姬之一，後來退出演藝圈經營服裝品牌。（圖／翻攝自余函彌IG／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

40歲的余函彌畢業於台大資工系，被封為「台大五姬」之一，外號是「資工彌」，曾演出《勇士們》、《剩女保鏢》等劇，但因個性不愛受關注，因此決定退出演藝圈。余函彌在2019年創立時髦運動衣品牌「YuYu Active」，卻深陷抄襲風波，之後又成立女性內著品牌「MUMM」，沒想到近日再度被網友質疑抄襲，而余函彌也將介紹產品的貼文刪除，掀起討論。

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▲余函彌日前在社群網站分享一件白色長裙。（圖／翻攝自余函彌Threads）



日前余函彌在社群網站分享一件白色長袖連身洋裝，上身採用深V領設計，領口邊緣至胸前融入蕾絲滾邊，胸口下方及腰處則運用了倒V字型的半透膚蕾絲拼接，下身則是魚尾狀的裙擺，看起來既性感又優雅。余函彌更發文介紹：「有胸墊的洋裝好方便！！巴黎女生說他們不知道有這種東西，覺得台灣走在很前面。」

▲有網友質疑余函彌的長裙（左）與澳洲品牌高度相似。（圖／翻攝自MUMM、MESHKI官網）



▲雖然貼文已刪除，但官網上仍能看到陷入爭議的長裙。（圖／翻攝自MUMM官網）



但在文章PO出後，有網友貼出澳洲知名品牌MESHKI的官網照片，只見MESHKI也販賣一款與MUMM看起來幾乎一模一樣的白色洋裝，就連鏤空部份以及腰間打結處都非常相似，而MESHKI的商品是在去年下半年推出，MUMM則是不久前才有這款商品。網友便留言詢問「請問這樣是抄襲嗎」，結果不久後余函彌便把宣傳商品的文章刪除，但在MUMM的官網仍能看到這件裙子，究竟是致敬還是抄襲相當耐人尋味。

▲多年來余函彌的品牌鬧出不少爭議。（圖／翻攝自余函彌IG）



雖然余函彌的品牌營收相當可觀，但一路走來風波不斷，她創立的第一個服飾品牌Bonbon chic因高價販售便宜的淘寶貨，引來許多網友撻伐。對此品牌出面澄清，表示部分商品為自行開發設計，並非直接向淘寶批貨，希望外界不要過度解讀，不過之後Bonbon chic仍結束營業。

▲本刊曾報導余函彌的商品（左）疑似抄襲華裔設計師王大仁作品。（圖／翻攝自Dcard）



此外，2020年時報周刊CTWANT也報導過余函彌的YuYu Active有6款商品涉嫌抄襲，對象包括被時尚圈暱稱「大仁哥」、紅遍國際的華裔設計師王大仁的作品，另外還有澳洲設計師DionLee、紐約設計師Danielle Guizio的設計也跟她撞成一團。當時本刊詢問YuYu Active，公司人員表示會由相關人士回應，卻遲遲未等到回覆。

關於MUMM疑似抄襲澳洲品牌一事，本刊傳訊詢問余函彌，但在截稿前未得到回應。

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