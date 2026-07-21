謝賢死因曝光！「院出」不設靈直接出殯　謝霆鋒急奔喪低調火化

記者陳芊秀／綜合報導

香港影壇巨星「四哥」謝賢於昨日（20）傳出與世長辭的噩耗，享壽89歲，其子謝霆鋒與女兒謝婷婷於社群平台上發表聲明證實。而根據港媒最新消息，謝賢因肺炎於16日辭世，以本名「謝家鈺」之名於昨日早上在粉嶺和合石火葬場完成火化儀式，葬禮遵循其遺願一切低調。

▲港媒報導謝賢於7月16日因肺炎辭世，20日已經在家人守護下出殯火化。（圖／翻攝自微博）

據港媒《星島頭條》報導，謝賢晚年行動不便需以輪椅代步，先前也曾傳出中風消息，4月時曾被目擊坐輪椅喝咖啡，還親切與粉絲合照，不料因患上肺炎於16日辭世。當時正在大陸籌備7月25至26日演唱會的兒子謝霆鋒，以及身在加拿大的女兒謝婷婷，接獲噩耗後皆緊急低調趕回香港，送親愛的父親最後一程。

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為遵從謝賢生前希望低調處理身後事的遺願，家人選擇不透過傳統殯儀館設靈、不舉行公開致祭，而是以「院出」形式進行簡單儀式後直接出殯。據《香港01》的報導指出，此種低調肅穆的告別方式在香港影壇備受尊重，先前小說家黃霑、倪匡離世時也是採取相同做法。

謝賢的前妻狄波拉，以及子女謝霆鋒、謝婷婷於20日早上一同現身粉嶺和合石火葬場，並以謝賢本名「謝家鈺」辦理火化手續。家人在短短數天內迅速且貼心地安排妥當一切，讓這位縱橫香港影壇數十載的傳奇巨星，得以在最至親的陪伴下安心離去。