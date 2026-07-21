連線訪問／南柱赫退伍首作好苦！《鬼謎東宮》狂入水崩潰：井都跳了

記者林汝珊／台北-首爾連線

Netflix宮廷奇幻懸疑劇《鬼謎東宮》，集結南柱赫、曹承佑、盧允瑞主演，上線後在網上掀起討論熱潮。近日南柱赫、盧允瑞跨海接受台灣媒體訪問，時隔近3年回歸螢幕，南柱赫在戲中因為要自由穿梭人間與鬼界，得不停下到水裡，讓他忍不住吐苦水：「一直下水，夏天泡熱水、冬天泡冷水，還進甕裡、跳井裡，幾乎所有有水的地方我都進過了」，讓全場笑翻。

▲南柱赫說到自己不停下水，逗笑盧允瑞。（圖／Netflix提供）

《鬼謎東宮》是南柱赫退伍後的首部作品，他坦言因為服役期間演員工作中斷，只能透過電視看著別人在拍戲，「看到很多演員在螢幕裡活動，真的很羨慕」，也重新發現演員這份工作對自己有多重要，「20幾歲的時候，有些演技因為害羞沒有表現出來，或是想演卻不敢演，現在都想全部試一次，就算做不好，也想盡全力去做。」

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▲南柱赫繩子勒脖，穿梭人間與鬼界。（圖／Netflix提供）

盧允瑞在劇中飾演擁有聽見鬼神能力的宮女，第一次拍古裝劇，一開始壓力很大，拍攝前也特別看了很多古裝劇做功課，「我平常站姿其實沒有很好，所以一直提醒自己要站直，我一直思考，在這樣的限制裡，要怎麼樣才能把角色表現得更豐富，因此做了很多努力 。」

▲盧允瑞首次出演古裝劇。（圖／Netflix提供）

南柱赫也大讚盧允瑞：「雖然是她第一次拍古裝，但完全看不出來，真的做得非常好，我看到的時候真的覺得很厲害」，也透露：「我一直很想成為那種很有彈性的演員，如果我在她這個年紀也能做到這樣就好了。」

盧允瑞則形容南柱赫是個很可靠、也很拚的人，不管拍多辛苦的動作戲，南柱赫幾乎不會喊累，而且默默做好所有準備，「他真的很認真研究劇本，也會一直跟導演討論，我看到之後也希望自己可以成為那種更主動、更積極和導演一起完成作品的演員。」

▲南柱赫退伍後又更帥了。（圖／Netflix提供）

被問到拍攝靈異題材時，有沒有做什麼「避邪儀式」？南柱赫笑說自己其實不怕鬼，「鬼片我會怕，但真的遇到鬼，我反而不怕。」拍戲前也沒有護身符或特別儀式，頂多就是拍動作戲前會先影子拳擊暖身。

▲盧允瑞承認自己很怕鬼。（圖／Netflix提供）

反倒是盧允瑞坦承自己真的很怕鬼，平常連靈異、恐怖作品都不太敢看，不過正式拍攝時，因為知道一切都是拍戲，所以很快就投入角色，劇組在正式開拍前也有一起舉行過祈福儀式，祈禱拍攝過程一切平安順利。《鬼謎東宮》已於17日Netflix全球獨家上線。

▲曹承佑劇中飾演君王，演技炸裂。（圖／Netflix提供）