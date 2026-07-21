《週末最強大》改版首播收視破2！　胡瓜霸氣喊：沒入圍金鐘沒天理

記者孟育民／台北報導

華視旗艦綜藝節目《週末最強大》全新一季於上週六 （18日）重磅首播，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲原班人馬聯手主持，節目內容全面升級引發觀眾熱烈迴響，首播收視成績開出大紅盤！值得一提的是，55歲以上觀眾群的收視最高點，落在本季全新推出的《唐伯虎歪傳》短劇，飾演唐伯虎的陳亞蘭與藝人白雲搞笑逗嘴的精采環節，更讓瞬間收視率直接突破2大關，高達2.04，可見觀眾非常喜歡陳亞蘭詮釋的風流才子唐伯虎扮相，以及瓜哥和歐弟詮釋超搞笑「華府啃老兄弟檔」華文、華武。

▲飾演唐伯虎的陳亞蘭（左）與藝人白雲（右）搞笑逗嘴的精采環節，讓收視率突破2。（圖／華視提供）



為慶祝首播開出紅盤，華視20日特別舉辦收視慶功活動，主持群胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲及製作人劉德蕙一同現身，華視總經理劉昌德、特助張正也特別出席祝賀，送上特別準備象徵榮耀的大型金鐘獎座。透過「敲響金鐘」儀式提前為節目送上滿滿祝福，期盼節目持續以優質內容贏得觀眾喜愛，更能在今年金鐘獎傳來捷報。

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▲胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲開心慶功。（圖／華視提供）

而談到這次全新一季的氣勢與對金鐘獎的展望，胡瓜自信說道：「我們一定會入圍！現在哪有節目像我們一樣有歌、有舞、又有戲劇的？如果這樣我們還沒能入圍，那就真的沒天理了！」一旁的陳亞蘭立刻默契相挺：「有瓜哥在，一定會入圍！我們就用心做，讓評審去評斷，我相信老天爺是公平的，評審也是公平的。」胡瓜聽聞則趕緊謙虛回捧：「不是我，亞蘭才是國寶！我們有陳亞蘭就是金鐘掛保證！」

▲胡瓜對節目有信心。（圖／華視提供）

作為主持群中唯一尚未得過金鐘獎的成員，歐漢聲對獎項充滿期待，現場更忍不住提前模擬起得獎感言，激動笑說：「我想說如果我那麼年輕就能得金鐘，真的是太感謝了！先謝謝我的父母」，又轉頭看向胡瓜和陳亞蘭說：「再謝謝我的再生父母！」逗趣發言讓現場笑成一團。胡瓜更直言：「這個節目對華視來說很重要，對我們來說也是新的里程碑，不管有沒有得金鐘都會全力以赴。」字裡行間透露出對節目的深厚情感與強烈信心。

