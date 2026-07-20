謝賢前妻狄波拉腫眼現身！首談葬禮安排　小49歲前女友低調換黑圖

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影壇巨星「四哥」謝賢，於20日被證實與世長辭，享年89歲。其前妻狄波拉在傍晚也被目擊和女兒謝婷婷現身中環，並首度開腔回應葬禮安排。另一方面，謝賢過世的噩耗傳出後，曾其交往12年的前女友CoCo，也隨即將社群頭像改成黑圖，低調表達悼念。

▲謝賢於20日傳出逝世消息。（圖／翻攝自微博／四哥謝賢）

據港媒《星島頭條》報導，狄波拉與謝婷婷在20日傍晚現身中環置地廣場，謝婷婷全程挽著母親，戴著墨鏡和口罩；一身白色套裝的狄波拉，則是雙眼紅腫，難掩哀傷神情。面對現場媒體詢問謝賢的葬禮安排時，狄波拉僅回應說：「暫時不方便講。」而被問到目前的心情如何，她則禮貌地雙手合十表示：「謝謝……不好……不好……」隨後便與女兒步入大廈離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝賢和狄波拉有過16年的婚姻。（圖／翻攝自微博）

謝賢的感情史相當豐富，他曾與嘉玲、蕭芳芳交往，並有過兩段婚姻，分別在1974年與甄珍結婚、1979年與狄波拉共諧連理，並育有謝霆鋒與謝婷婷。此外，他也曾與相差49歲的女友CoCo交往12年，如今隨著謝賢過世，CoCo也默默將社群頭像換成黑圖哀悼。

▲謝賢的前女友換黑圖悼念。（圖／翻攝自微博）