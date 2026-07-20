林襄「戴頭紗告白馬傑森」掀暴動　PO文吐心聲：是求轟不是求婚

記者王靖淳／綜合報導

中華職棒明星賽18、19日在台北大巨蛋登場，其中林襄與馬傑森的公開互動格外受到關注，她還戴頭紗告白男方「你願意嗎？」引發全場暴動。平時會透過社群記錄生活的林襄，今（20）日也PO文吐露真實心聲，內容曝光後，再度掀起討論。

▲林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

林襄感性地寫道：「有些故事，留在明星賽剛剛好」，因為對她而言，最美好的瞬間，就是能與所有人共同歡笑、共同參與，「這兩天真的很難忘，充滿歡笑也留下了好多美好的回憶。」她特別提到：「謝謝聯盟同仁用心籌辦這麼精彩的明星賽」，同時不忘進場的球迷表達謝意，感謝大家用熱情的掌聲與應援，讓這個週末變得格外不同。

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▲林襄發文吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

隨著明星賽畫下句點，林襄以熱情的口吻喊話：「一起繼續為味全龍加油，也期待球季最後，我們一起見證味全龍拿下總冠軍。」最後，林襄也針對自己在球場上與馬傑森的互動做出回應：「怎麼有新娘子，謝謝聯盟送的小錢包！當補妝包很方便，放空中的漂亮小襄，明星賽限定球衣，是求轟，不是求婚。」