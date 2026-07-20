愛麗絲飛聖地牙哥遇烏龍　「收延遲通知卻準時飛」改票再噴8720

記者蔡宜芳／綜合報導

節目《大學生了沒》出身的網紅愛麗絲（Alice），19日在社群發文，透露自己計劃飛往聖地牙哥時，收到航空公司通知「飛機會延遲一個小時半」，沒想到，抵達機場後，卻被地勤告知飛機已經要起飛，讓她當場傻眼，直呼：「比進美國小房間更荒謬又更扯！」

▲愛麗絲近日到美國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／aliceeecccc）

愛麗絲表示，起飛當天早上，自己收到阿拉斯加航空的郵件，告知航班將延遲一個半小時。當時，她直覺認為：「那意思應該就是會晚起飛對吧？」怎料，到了機場後，地勤竟冷淡地說：「你們的飛機沒有delay。」航班甚至已經要起飛，讓她滿頭問號，氣憤抱怨：「也沒有再通知說會準時啊？」而另一位陌生婦人也遇到一模一樣的狀況。

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愛麗絲說，最讓她無法接受的是地勤態度極差，對方只是一直打發他們走、要他們到其它航廈的聯合航空候補，導致原本已經買好的行李托運，到了新航司又被要求再加買，「多付了270美金（約新台幣8720元），超級莫名其妙！」且最快只能補上晚上7點的航班。

▲愛麗絲改新航司又為行李噴8720元。（圖／翻攝自Instagram／aliceeecccc）

愛麗絲提到，好友致電給客服時，得到的回覆是「你們收到這個訊息，還是要準時抵達，在機場等飛機」，讓她傻眼直呼：「整個？？？？？？？完全比扯鈴還扯欸！」

愛麗絲無奈表示，等到終於候補上、抵達聖地牙哥時已經天黑，「被他們搞到真的老十歲，會不會謝謝阿拉斯加航空，真的不會再搭欸！」對此，有熱心網友留言，強調即便接到延誤通知，check-in截止時間通常仍以原定起飛時間計算，因為有時如果情況改善，有可能會比預計的時間更早出發。而愛麗絲也親自回覆表示：「真的這次學到一課。」

▲愛麗絲等了數小時才補上班機。（圖／翻攝自Instagram／aliceeecccc）

愛麗絲社群全文：

到底要多扯？？？

????????真的沒有要放過我！！！

竟然發生了

比進美國小房間更荒謬又更扯的事情

我們訂好飛機要去San Diego

起飛當天早上收到一個email說

我們的飛機會抵累一個小時半

那意思應該就是會晚起飛對吧？

結果我們到機場以後

地勤說：你們的飛機沒有抵累

然後飛機已經要起飛了

整個？？？？？？？？？？

他們也沒有再通知說會準時啊？？？

重點是地勤態度很差

然後就叫我們去其他航廈的其他航空候補

完全沒有要管我們一直打發我們走

還有一個阿姨也跟我們一樣狀況

然後她也是很無言

最扯的是

我們的行李在原本的阿拉斯加航空已經買了

後來到聯合航空他們說要我們再加買

所以又多付了$270美金

超級莫名其妙！！！

而且！！！

最快只能補上晚上7:00的航班

真的快要原地發芬⋯⋯⋯⋯

還好 @jmemmasasa 的英文很好

馬上打給客服

結果客服電話表示：

你們收到這個訊息還是要準時抵達

在機場等飛機

整個？？？？？？？

完全比扯鈴還扯欸

後來我們就一直在登機門等候補

排了幾班飛機終於候補上

然後到San Diego已經天黑

被他們搞到真的老十歲

會不會謝謝阿拉斯加航空

真的不會再搭欸！！！！！！！！