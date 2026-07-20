謝賢過世群星沉痛！成龍慟憶「做武行受他照顧」　阿Sa曬合照送別

記者蔡宜芳／綜合報導

香港資深藝人謝賢20日傳出與世長辭，享壽89歲，噩耗一出，引來演藝圈群星沉痛悼念。成龍、周星馳、阿Sa（蔡卓妍）、惠英紅及黃秋生等藝人，都紛紛透過社群發文送別前輩，足見謝賢在演藝圈的崇高地位。

▲謝賢於20日被證實過世。（圖／翻攝自微博／四哥謝賢）

武打巨星成龍透露，自己在片場聽到謝賢去世的消息相當難過，「我們認識太久了……我還在做武行的時候，他已經是大明星，在片場很照顧我，後來我們一起經歷過很多事，如今想來，都是難忘的人生記憶。」成龍也引用謝霆鋒的致哀內容，表示：「正如霆鋒所說，無論何時，他永遠風度翩翩的瀟灑模樣，定長留在我們心中。」

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▲▼成龍透露以前備受謝賢照顧。（圖／翻攝自微博／成龍）

除了成龍的長文悼念，喜劇之王周星馳也在IG限時動態發文，PO出謝賢招牌墨鏡配西裝的經典黑白照，並題字致敬：「舉觴白眼望青天，皎如玉樹臨風前。影帝謝賢，一路好走。」而曾與謝賢多次合作的阿Sa，則心碎寫下：「我最敬愛的四哥，一路走好。多謝你帶給我所有的歡樂，還有分享給我所有的人生智慧，永遠懷念你。」金馬影后惠英紅、影帝黃秋生也悲痛直呼「忽聞噩耗，願四哥安息，一路走好，望家人節哀」、「四哥，永遠懷念。真正的明星」

▲▼阿Sa和謝賢情同父女。（圖／翻攝自微博／蔡卓妍）

▲周星馳悼念謝賢。（圖／翻攝自Instagram／stephenchow）