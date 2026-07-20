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名經紀人小瑋為四歲兒辦生日派對　「孩子長太快」王思佳等藝人都到齊

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳、崔佩儀的經紀人小瑋，日前為愛兒Jon Jon舉辦四歲生日派對，特別選在充滿自然生態氛圍的「甲蟲秘境」慶生，並邀請公司旗下藝人與好友攜家帶眷一同參與。現場除了能近距離接觸甲蟲、守宮與蛇等昆蟲、爬蟲動物，更安排精彩的LED燈光演出，讓大小朋友度過一場充滿驚喜與笑聲的生日盛會。

▲小瑋愛兒 Jon jon四歲生日，藝人們都到場。（圖／源鑛娛樂）

▲小瑋愛兒 Jon jon四歲生日，藝人們都到場同歡。（圖／源鑛娛樂）

談到每年都精心替孩子籌備生日，小瑋感性表示，並不是為了鋪張或形式，而是因為孩子成長的速度實在太快。他透露，彷彿昨天還抱在懷中的孩子，轉眼就已經四歲，「不知道他長大後還會不會記得這一天，但我希望未來當他回頭看照片和影片時，能知道自己的童年，是被很認真地愛著。」

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▲小瑋愛兒JONJON四歲生日，大家都來道賀。（圖／源鑛娛樂）

▲小瑋愛兒JONJON四歲生日，特別做造型。（圖／源鑛娛樂）

由於Jon Jon平時非常喜歡蛇、甲蟲以及各種昆蟲生物，小瑋今年特別以昆蟲為主題規劃生日派對，希望生日不只是吹蠟燭與吃蛋糕，而是真正陪伴孩子做一件他熱愛的事情，留下屬於四歲的獨特回憶。

▲小瑋愛兒JONJON四歲生日，大家都來道賀。（圖／源鑛娛樂）

▲崔佩儀(右)也到場。（圖／源鑛娛樂）

活動現場安排孩子們近距離接觸各式昆蟲與爬蟲動物，許多小朋友從一開始的害怕、遲疑，到後來鼓起勇氣伸手觸摸，讓小瑋印象深刻。他分享：「我一直覺得，孩子不是天生勇敢，而是因為知道有人陪著，他才敢往前走。」簡單一句話，道出他對陪伴與成長的深刻體悟。

除了生態互動體驗，現場也邀請Firemajor FM帶來炫目的LED表演，燈光與音樂一登場，立刻吸引全場孩子的目光，歡笑與驚呼聲此起彼落，氣氛相當熱鬧。生日蛋糕則再次交由「IFNGSWEET 方絲微特」量身打造，結合Jon Jon最喜歡的昆蟲元素設計，小瑋坦言，吹蠟燭的那幾分鐘，始終是一場生日最重要的時刻，因此希望孩子在看見蛋糕的瞬間，能露出最純粹、最快樂的笑容。


當天出席的藝人好友包括王思佳、崔佩儀、岳庭、孫國豪、蘿莉塔、林舒語、章家瑄、李宓，以及楊晨熙（果凍姐姐）等人，大家不僅親自到場祝福，也紛紛帶著孩子同樂。小瑋感慨表示，如今大家見面時，聊得最多的早已不是工作，而是孩子與家庭，「以前一起努力工作，現在一起陪孩子長大，我很珍惜這樣的緣分。」

身為單親爸爸，小瑋也罕見吐露一路走來的心聲。他坦言，在孩子成長過程中，大部分時間都是由自己陪伴，雖然知道自己無法同時取代爸爸與媽媽的角色，但仍希望盡最大努力，給孩子最多的愛與陪伴。

「我沒有很厲害，也沒有超能力，我會累，也會擔心，常常怕自己做得不夠。」他說，但因為只有自己能陪著孩子，所以只能更加努力。「我不能給孩子全世界，但我會把我有的，都留給他們，把時間、陪伴和愛，都留給他們。」

最後，小瑋也表示，希望未來Jon Jon與女兒Nana長大後，再回頭看這些照片與影片時，能明白一件事，「爸爸一直都在。」

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