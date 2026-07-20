昔叛逆離家出走！翁倩玉送別99歲母親　感念：是塑造我的製作人

記者孟育民／台北報導

《命運好好玩》本週全面改版，由小賴攜手湯鎮瑋、白瑜、邱怡澍主持，第二集邀來出道滿60週年的台日歌后翁倩玉。睽違47年再度接演電影《陽光女子合唱團》，她坦言最大的挑戰不是演技，而是「不化妝」。劇中不僅近乎素顏，還得花1個小時化成白髮造型，笑說：「對我來說，這才是最大的挑戰！」

▲翁倩玉登上《命運好好玩》。（圖／JET提供）

翁倩玉透露，去年返台籌備60週年演唱會時，導演林孝謙親自登門邀約演出。向來挑劇本的她，原本沒有立刻答應，直到看完整個故事後，心中浮現一個念頭：「這個值得挑戰！」她也為了飾演合唱團指揮，特地找老師密集練習，每天花3小時學指揮，練到肩膀、雙手痠痛，只希望能更貼近角色。

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除了分享拍戲歷程，翁倩玉也談起人生一路走來最重要的信念。12歲時，曾有日本導演邀她演戲，但要求她改用日本名字，她當場拒絕，也因此失去演出機會。不過她始終沒有改變想法，並暗自告訴自己：「總有一天，我一定要用本名演日本時代劇。」9年後，她21歲時果然如願主演日本時代劇，笑稱這是自己「最美的復仇」。

▲翁倩玉分享出道60年心路歷程。（圖／JET提供）

談到去年高齡99歲辭世的母親，翁倩玉也感性表示，媽媽是「塑造翁倩玉的製作人」。青春期的她曾叛逆到離家出走，如今回想，才真正明白母親一路以來的包容與支持。而這次在電影中的玉英奶奶的角色塑造，翁倩玉也投射了翁媽媽的形象在當中，艾菲爾老師分析水瓶座的翁倩玉看起來溫柔婉約，其實有叛逆的特質，心中住著一位女漢子。

▲翁倩玉回憶母親。（圖／JET提供）

她也透露，自己曾在人生事業高峰時因重病開刀，被迫全面停工，一度陷入低潮，直到一位出家人告訴她：「第一箭是命運，第二箭是自己。」她才學會放下懊悔，把挫折當成成長的養分，也因此更珍惜每一次演出與創作的機會。