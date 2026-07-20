胡瓜搭車巧遇四位女學生　自掏腰包還一起慶生

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜YouTube頻道《下面一位》日前播出最新正片，製作單位考驗胡瓜的獨自旅行能力，用抽車票方式決定旅行目的地。胡瓜笑說自己領敬老卡快兩年，真正使用的次數卻屈指可數，「只用過一次跟黃西田，還有一次搭貓空纜車。」

▲胡瓜(右)碰上四位女學生一起慶生。（圖／下面一位）



最終抽中瑞芳站後，隨即開啟挑戰，沒想到還沒出發就鬧出大烏龍，購買車票時發現敬老卡得展延才能使用，胡瓜立刻衝到超商辦理，眼看火車班次距離時間逼近，遇到民眾還可以停下來聊天，好在最後順利搭上火車，非常刺激。

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▲胡瓜出發獨旅。（圖／下面一位）



搭上車後，胡瓜「最強社牛」發威，沿途和學生、鐵道迷以及返鄉民眾聊天，一路上也陸續打聽許多瑞芳必吃美食和私房景點，也聊起台灣早年的鐵道文化，他回憶小時候從苗栗北上，車廂裡還有人賣香片茶、圓形便當，甚至車窗都能打開，「以前都是把小孩先丟到座位上搶位子！」掀起許多回憶殺。

▲胡瓜看到鄭少秋與趙雅芝的劇照，提起當年他們竄紅時，他剛好出道。（圖／下面一位）



到了瑞芳站後巧遇四位女孩相約慶生之旅，胡瓜不但熱情替她們規劃前往九份的交通路線，更霸氣表示要請大家吃在地美食，買了龍鳳腿並且一同唱生日快樂歌，一路上胡瓜也熱情和店家民眾揮手打招呼，毫無架子的親民程度誇張到觀眾紛紛留言：「給胡瓜慶生也太難忘，好羨慕！」「親和力爆表，真的太喜歡看瓜哥跟民眾互動！」「多拍這種隨機系，最喜歡瓜哥走入民間太好看了！」

▲胡瓜吃路邊攤還打包。（圖／下面一位）



胡瓜接連品嘗許多瑞芳美食，不過美食當前也暗藏危機，遇上剛出爐的胡椒餅抵不住香味，胡瓜一口咬下滾燙肉汁瞬間噴出，讓他燙到嘴角瞬間起水泡，卻還是繼續主持繼續介紹美食，敬業態度也獲得讚賞。



胡瓜感性表示，自己過去只是經過瑞芳，從未真正停下腳步深入認識，很高興可以透過《下面一位》帶大家看見更多台灣在地的人情味與隱藏版美食，自己也獲得機會能出門體驗，走入民間更認識每個地方，胡瓜感到非常滿足。