蔡琴看《幾米男孩》哭了！　抱林懷民數度哽咽…後台突開金嗓

記者林汝珊／台北報導

林懷民聯手幾米與FOCASA馬戲團跨界合作大戲《幾米男孩的100次勇敢》，去年起在台南、高雄、台中，輪番上演，場場完售。今年三月跨海在香港藝術節轟動一時又加場演出。如今巡演再啟，七月在台北藝術中心，十場演出全數售罄；八月移師城市舞台，十場票房也幾近完售。全劇至今累積超過 65 場滿座紀錄，吸引逾 10 萬人次觀賞。

▲《幾米男孩的100次勇敢》演出。（圖／FOCASA提供）

日前，深居簡出的蔡琴出席北藝中心的首演。演出後她帶著滿滿的感動，到後台致意，一見多年老友林懷民，數次擁抱。她感性地對演員說：「今天的表演讓我很感動，我以前很怕看馬戲，因為那都是很難很驚險的動作特技。但林懷民老師的指導跟幾米的畫作，讓你們融入了新角色。看到小男孩學倒立，全場觀眾跟著小丑從一數到一百，齊聲為他加油，我就哭了。這是最感人，最刻骨銘心的劇場演出。你們的演出讓我很感動，很幸福。」

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▲幾米（左起）、林懷民、FOCASA馬戲團團長林智偉。（圖／FOCASA提供）

蔡琴開玩笑說，事前準備了好看的手巾，要用來擦眼淚，結果真的用上了。她收拾了哽咽：「我為你們唱一首歌吧！」便唱起了〈恰似你的溫柔〉。林懷民、幾米及演員們，團團圍著蔡琴一起合唱。這時輪到團長林智偉感動落淚。

今年三月，《幾米男孩的100次勇敢》到香港藝術節演出，香港文化中心座無虛席，巨星林青霞也是座上賓，演出後她特別發紅包給成員們打氣。如今台北首場，華語樂壇傳奇歌后蔡琴驚喜現身。FOCASA的年輕演員感動莫名，說：「作夢也想不到！開心得不得了！」

《幾米男孩的100次勇敢》2026年後續的巡演：8月7-16日在台北城市舞台，10月10、11日跨海至澎湖演藝廳，10月24、25日在雲林表演廳、11月7、8日在高雄文化中心至德堂、11月21、22日在台南演藝廳。各場次即將起售，台北城市舞台的場次即將完售！