IU分手李鐘碩健康亮紅燈！「耳疾惡化」回歸全喊卡：現在上台太勉強

記者林汝珊／綜合報導

IU（李知恩）日前透過經紀公司證實分手李鐘碩，4年情斷。而原定下半年將帶著新專輯回歸，並於9月在高陽綜合運動場舉辦個人演唱會，不料今（20）日突宣布，因健康狀況惡化，將全面延後回歸計畫，不僅演唱會取消，連新專輯發行也將延期，消息一出讓粉絲相當震驚。

▲IU健康亮紅燈，回歸計畫延後。（圖／翻攝自IG）

IU今日透過官方粉絲社群發表長文，坦言自己長期罹患的「耳咽管開放症」近來持續惡化。她表示，雖然一直都有努力控制病情，也相當注意身體狀況，但受到天氣變化及長時間高強度工作的影響，最近症狀幾乎日夜不停出現，唱歌時很難維持原有狀態。

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IU透露，新專輯錄音其實已經全部完成，最近還拍攝了全新的專輯概念照，也和許多新的工作團隊合作，「我真的很喜歡這張專輯。」不過，經醫師評估後認為，演唱會需要長時間唱跳、大量活動，對目前耳朵狀況而言負擔過大，因此建議暫時不要舉辦演出。

也宣布原訂9月的個人演唱會確定取消，新專輯也將延後發行，「我真的、真的、真的非常想開演唱會，很想和UAENA（粉絲名）一起唱歌、一起大喊、一起奔跑。但就連我自己也知道，以目前的狀況，9月演出真的太勉強了。」

因健康因素被迫喊卡，IU也相當自責，「感覺因為我的耳朵，把原本可以很幸福的2026年下半年都打亂了，真的很抱歉。」她也安撫粉絲：「我罹患的疾病不會造成劇烈疼痛，也不影響日常生活，只是以歌手身分來說，目前並不適合站上舞台」，強調會盡快以更好的狀態回到大家面前。