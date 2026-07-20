王祖賢息影22年「首授權AI肖像」！　還原《倩女幽魂》巔峰美貌

記者蔡宜芳／綜合報導

一代影壇女神王祖賢息影至今已22年，20日傳出她首度將其20至30歲巔峰時期的AI肖像權，正式授權給知名網路遊戲，成為首位將完整AI人臉用於商用的港星。消息曝光後，不僅掀起網友熱烈討論，全AI生成的遊戲短片也引發兩極化的反應。

▲王祖賢是公認的演藝圈女神代表。（圖／翻攝自微博／王祖賢官方微博）

影片中，利用AI再現王祖賢飾演《倩女幽魂》時的美貌，只見化身為狐仙的她，神情哀戚地說著「你認識我時，我是何種模樣」、「戲中人都已褪了色，這麼多年過去了，你可曾後悔過」，句句台詞勾起無數影迷的回憶。據悉，授權內容除了AI短片外，還包含製作遊戲內的數位NPC及專屬的「倩影幽魂」時裝。

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▲▼王祖賢授權AI肖像給網路遊戲。（圖／翻攝自微博）

對此，網友分為兩派看法，不少支持者認為，對於不再活躍於影視圈、選擇低調生活的老牌藝人來說，AI授權不失為一個合理的選擇，能讓藝人在不拍戲的情況下，繼續獲得收益，同時也讓喜愛她的觀眾有機會再次重溫經典。但也有網友認為AI再現「只有形沒有韻」，指出技術雖能重現輪廓，卻無法完全傳達王祖賢真實的神韻和氣質。