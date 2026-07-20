謝賢離世！41億遺產傳早安排好「90％留給孫子」張柏芝代管

記者林汝珊／綜合報導

香港影壇傳奇「四哥」謝賢，20日傳出與世長辭的噩耗，享壽89歲，子女謝霆鋒、謝婷婷也發聲證實。外界也相當關注他的遺產規劃，早在去年港媒就曾報導，謝賢在中風後已預立遺囑，將名下約10億港幣（約新台幣41億元）資產完成分配，其中高達9成留給兩名孫子，並交由前媳婦張柏芝代為管理。

▲謝賢離世，享壽89歲。（圖／翻攝自微博／四哥謝賢）

據悉，謝賢遺產約有10億港幣（約41億台幣），其中約9億港幣設立為「孫子成長基金」，由專業信託機構負責管理，張柏芝僅擁有代管權，沒有資產所有權，相關資金也僅能用於兩名孫子的教育、醫療等支出。傳出遺囑中還載明，若張柏芝未來再婚，將失去代管資格，另外還有每月帶孫子前往祭拜謝賢等相關約定。

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至於剩餘約1成遺產，則由一對子女謝霆鋒與謝婷婷平均繼承。港媒指出，謝霆鋒獲分香港淺水灣房產，謝婷婷則取得珠寶等資產。

▲謝賢遺產規劃受到外界討論。（圖／翻攝自微博）

事實上，張柏芝與謝霆鋒離婚後，仍多次帶著孩子探望謝賢，逢年過節也不忘送上祝福，謝賢過去受訪時也曾公開稱讚張柏芝是「好兒媳」，更曾直言她對孩子照顧得無微不至，反而抱怨謝霆鋒陪伴孩子的時間太少。