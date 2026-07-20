謝賢曾奪「最年長金像影帝」　縱橫演藝圈72年劃下傳奇句點

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影壇傳奇「四哥」謝賢（本名謝家鈺）縱橫演藝圈超過大半個世紀，20日傳出與世長辭的噩耗，享壽89歲。謝賢一生才華橫溢、成就非凡，不僅是香港電影與電視圈備受尊敬的指標性演員，更在2022年憑藉電影《殺出個黃昏》榮獲香港電影金像獎最佳男主角，成為史上最年長的金像獎影帝。

▲謝賢的演藝資歷超過一甲子。（圖／翻攝自微博／四哥謝賢）

謝賢於1950年代初期進入演藝圈，憑藉俊朗外型與獨特風采迅速走紅，成為紅極一時的粵語片當家小生。他不僅創辦過電影公司、執導過多部作品，後來轉戰電視圈，同樣創下無數經典，不論是《千王之王》中深植人心的「四哥」羅四海，還是《萬水千山總是情》等代表作，他多年來對香港電影及演藝事業的貢獻，深深影響了幾代觀眾。

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▲謝賢於20日傳出逝世消息。（圖／翻攝自微博／四哥謝賢）

除了在演藝事業上的輝煌成就，謝賢精彩的感情生活與個人魅力，也一直是外界關注的焦點。他曾有過兩段婚姻，分別是與台灣著名女星甄珍，以及香港女星狄波拉，並與狄波拉育有實力派巨星兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷。

近年來，謝賢因健康狀況轉差，鮮少公開露面，屢次傳出中風消息。如今他在最摯愛的家人陪伴下，為人生傳奇劃下句點，影迷與各界人士也紛紛表達深切的哀悼與祝福。