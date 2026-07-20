高雄場完售！w-inds.「寵粉加場」連唱2天　搶票日公開

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣組合w-inds.為慶祝出道25周年，展開全單曲巡演《w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》，他們即將在9月5日登上高雄流行音樂中心，門票開賣後迅速完售，主辦單位20日宣布9月6日加場好消息，讓更多歌迷有機會參與25周年演出。

▲w-inds.迎來25週年，高雄連續唱2場。（圖／資料照／COME ON JKSSP提供）



w-inds.如今以雙人形式活動，回想重新出發時，兩人坦言心中難免有不安與迷惘。橘慶太表示，2024年的「Nostalgia」巡演，以及2025年的「Rewind to winderlust」巡演，讓他們相信即使只有兩個人，也能完整呈現25年來累積的作品與回憶，「現在的我們，有自信只靠兩個人，也能完整呈現w-inds.這25年的作品。」談到這次公開的全新形象照，他也表示：「現在的我們，如果刻意打扮反而顯得不真實，希望大家看到的是最自然、最真實的我們。」

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經常隨著巡演前往各地演出的兩人，也被問到挑選伴手禮的重點。橘慶太笑說，自己偏好送別人平常不太會主動購買的東西，例如懷舊零食。「大人之後幾乎不會特地去買，但只要有人準備，大家還是會很開心，所以我每年至少都會帶一次到演唱會現場，慰勞工作人員。」千葉涼平則喜歡到百貨地下街挑選禮物，最常購買長崎蛋糕、年輪蛋糕等獨立包裝點心。他表示，方便大家依照自己的時間拿取、享用，也是自己挑選伴手禮時最重視的地方。

▲w-inds.追加一場。（圖／SYL TW提供）



《w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDEN SINGLES”》高雄站9月5日演出門票已全數完售，主辦單位經與日方協調後，正式宣布9月6日加場。票價分為新台幣6280、5980、4980、4280、3880、3280元等六種，門票將於7月25日中午12點在年代售票系統全面開賣，更多活動資訊可洽主辦單位SYL TW官方社群專頁。