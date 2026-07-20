謝賢逝世「4月坐輪椅喝咖啡」最後身影曝　親民合照粉絲全被拍

記者王靖淳／綜合報導

縱橫影壇數十載、被尊稱為「四哥」的一代巨星謝賢，驚傳離世的噩耗，享壽89歲。消息一出，立刻引發各界高度關注與不捨。而謝賢今年4月被目擊坐輪椅喝咖啡、與粉絲親切合照的畫面，如今也被網友曝光在網路上，掀起不小的討論。

▲謝賢生前被目擊坐輪椅喝咖啡。（圖／翻攝自微博）

事實上，謝賢近年來的健康狀況一直都是外界關注的焦點。由於他近年鮮少公開露面，因此曾多次傳出他健康亮紅燈的消息，甚至還遭有心人士惡意造謠，瘋傳他不幸中風及癱瘓。不過，謝賢在今年4月時，曾被民眾目擊身形消瘦，現身在太平山頂的咖啡店，當時他悠閒地在那裡喝咖啡，打破那些不實傳聞，如今傳出離世消息，令各界相當震驚及不捨。

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此外，原本正在籌備演唱會的兒子謝霆鋒，在接獲父親謝賢過世的消息後，已於第一時間搭機返回香港處理後事，稍早也在社群悲痛發聲，「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」面對父親的離去，謝霆鋒也向外界喊話：「大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心」，因為在父親眼裡，過度的悲傷反倒不夠瀟灑，因此他要大家把父親那永遠魅力、充滿笑容的身影留在心中，那就夠了。