iKON唱到不想走！BOBBY脫背心炸肌　二次安可寵台粉：不回家了

記者林汝珊／台北報導

韓國男團iKON昨（18）日在台北流行音樂中心舉辦《iKON FOUREVER WORLD TOUR IN TAIPEI》，BOBBY、JAY、SONG、CHAN睽違多年再度來台，一連帶來多首經典歌曲，演唱會一路唱到二次安可，BOBBY更在開場就脫掉外套，只穿黑色背心登台，大秀結實身材，瞬間掀起全場尖叫。

▲SONG換上搶眼金色亮片復古西裝。（圖／網銀國際影視提供）

iKON以〈Ah Yeah〉揭開序幕，接連演唱〈Tantara〉、〈BLING BLING〉等歌曲，一開場就火力全開。四人也輪流用中文向粉絲打招呼，接著再唱〈SINOSIJAK〉、〈DRAGON〉等代表作，讓台下iKONIC一路跟著大合唱。

iKON接著換上黑色西裝，接連演唱〈MY TYPE〉、〈WELCOME BACK〉、〈AIRPLANE〉、〈GOODBYE ROAD〉、〈Why Why Why〉等經典歌曲。唱到〈流星〉時，全場粉絲舉起星星燈海應援，SONG驚喜表示：「你們幫我們準備了星星！」接著暖心告白：「其實不用特別準備，你們就是我們的星星。」

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▲BOBBY霸氣大秀強悍新曲〈RocKstaR〉。（圖／網銀國際影視提供）

BOBBY好奇詢問粉絲年齡，JAY笑說：「我們也有四、五十歲的粉絲喔！」BOBBY則立刻接話：「但我們永遠都是歐巴，所以講半語也沒關係啦！」JAY還考大家知不知道台語「哇愛哩」，CHAN則秀出新學會的中文「很有FU」，BOBBY更跟上韓國最新迷因，比出「呀齁」手勢，一連比了三次，讓全場笑聲不斷。

看到台下反應熱烈，BOBBY直接脫掉西裝外套，大喊：「謝謝你們喜歡歐巴！既然選擇來看我們，歐巴們一定會陪你們玩到底！」其他三位成員也跟著脫外套，JAY笑問：「要不要像我們公司部長那樣玩？」BOBBY下一秒竟把領帶綁到頭上，讓其他成員笑到不行。

▲JAY以中文向粉絲告白「好久不見，我愛你們」。（圖／網銀國際影視提供）

演唱會尾聲，〈LOVE SCENARIO〉前奏一下，全場立刻變成萬人大合唱，接著〈KILLING ME〉、〈FREEDOM〉、〈DUMB & DUMBER〉、〈RHYTHM TA〉輪番登場，四人不停跑向舞台各角落與粉絲互動，把北流氣氛炒到最高點。安可時，SONG與JAY直接衝下台繞場，BOBBY則對全場喊話：「三樓、二樓、一樓的iKONIC！開心嗎？」JAY笑著提醒：「安可可不是一定會有的，要看大家夠不夠熱情！」

▲看到現場滿佈燈海應援，CHAN格外感動。（圖／網銀國際影視提供）

沒想到粉絲依舊不肯離開，繼續高唱〈JUST FOR YOU〉，最後成功換來二次安可。BOBBY一上台就笑喊：「台北！還想玩嗎？有人要回家了嗎？」JAY則立刻接話：「不回家！」四人再加碼帶來〈MY TYPE〉、〈Don't Let Me Know〉、〈Rubber Band〉、〈RHYTHM TA〉、〈B-DAY〉等歌曲，陪粉絲嗨到最後一刻，也為台北站畫下完美句點。