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謝賢過世享壽89歲　女兒謝婷婷沉痛曝：健康轉差後安詳離開

記者蔡宜芳／綜合報導

香港資深藝人謝賢於20日驚傳過世，其子女謝霆鋒與謝婷婷，稍早也在社群發出沉痛聲明，證實父親謝賢已與世長辭。謝婷婷悲痛透露，父親是在家人的陪伴下安詳離世，噩耗引來大批影迷與網友也紛紛湧入哀悼。

▲▼謝賢過世享壽89歲　女兒謝婷婷沉痛發聲。（圖／番攝自Instagram／jennifertsetingting）

▲謝賢的女兒謝婷婷長年定居在加拿大。（圖／番攝自Instagram／jennifertsetingting）

謝婷婷在和哥哥謝霆鋒的聯合聲明中，透露父親謝賢在生命最後的階段，由最親近的家人們守候身旁，走得十分安詳，「在經歷一段時間的健康轉差後，他平靜地走完了精彩而豐盛的一生。」

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▲謝賢過世。（圖／翻攝自微博）

▲謝賢於20日傳出過世消息。（圖／翻攝自微博）

兄妹倆也讚譽父親一生才華橫溢、成就非凡，不僅是備受尊敬的演員和藝術工作者，更是一位充滿魅力、熱愛生命的人，「他以獨特的個人風采和真摯的性情，為身邊每一位帶來歡樂；多年來對香港電影及演藝事業的貢獻，更深深影響了幾代觀眾。我們也深信，他的風采與精神，將會長留大家心中。」

謝婷婷坦言，突如其來的噩耗，讓一家悲痛萬分，由衷懇請各界能給予家人們一些空間，讓他們能夠平靜地陪伴彼此，共同渡過這段艱難時刻。對於外界的關心與問候，謝霆鋒與謝婷婷也代表全家表達謝意。

▲▼謝賢過世享壽89歲　女兒謝婷婷沉痛發聲。（圖／番攝自Instagram／jennifertsetingting）

▲謝婷婷發文。（圖／番攝自Instagram／jennifertsetingting）

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謝賢謝霆鋒謝婷婷

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