李棟旭活著回來了！喊話《殺人者購物中心3》：叫我來，我就會拍

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

Disney+原創動作影集《殺人者的購物中心2》回來了！主角李棟旭飾演的「鄭進灣」在第一季尾聲活著回歸，本季故事聚焦在他與「巴比倫」組織之間的鬥爭，更加入了玄理、岡田將生等強悍的殺手，雙方人馬的戰火一觸即發，主演群20日上午出席記者會，李棟旭也向團隊喊話催生第三季，爽快答應「只要叫我拍，我就會拍」，第二季還沒播出，劇迷已經在期待第三季的到來。

▲李棟旭霸氣回歸，喊話拍《殺人者的購物中心3》。（圖／Disney+提供）



《殺人者的購物中心2》由李棟旭率領「姪女」金慧峻以及殺手團隊玄理、岡田將生、趙漢善再次回歸，被問及對於第一季大紅有沒有實感？李棟旭表示「在收到第二季拍攝邀約確定時，就是最大的證明了」，反派趙漢善也笑喊：「大家看到我都說『好可怕』，讓我很有感覺戲劇真的有受到關注，尤其是我在海外被狂罵。」他也幽默強調「第二季應該會被罵得更兇」。

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▲反派趙漢善自爆「大家看到我都害怕」。（圖／Disney+提供）



李棟旭在劇中對「姪女」金慧峻細心呵護，他也自嘲：「其實，戲外我也有姪子，他現在國二了，但好像沒有對他像在劇中那麼好，所以現在正在反省中。」現場也有媒體催生《殺人者的購物中心3》，導演幽默表示「這好像不是我能決定的事情，畢竟是要看製作方（Disney+）。」

▲▼《殺人者的購物中心2》加入新角色玄理與岡田將生。（圖／Disney+提供）



此時，李棟旭發揮一貫的幽默感，舉起印有Disney+圖案的麥克風，所有演員也跟著舉麥，集體表示想要繼續拍第三季，李棟旭則爽快表示「只要叫我拍，我就會拍」，期待有下一季的誕生。《殺人者的購物中心2》7月22日起在Disney+上架播出。