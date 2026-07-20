HAHABABY比對案例持續增加！網發起連署「3大訴求曝」　逼蔡阿嘎夫妻出面

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近期風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY也深陷抄襲爭議。對此，二伯先前僅在直播中表示，品牌許多圖案靈感來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，並悄悄將26款遭質疑的商品自官方平台下架。不過截至目前，蔡阿嘎與二伯仍未正式針對抄襲爭議對外說明，不少已購買商品的消費者向客服詢問退換貨、後續處理方式，也遲遲未獲回應。有網友發起「蔡阿嘎、二伯請出來面對」連署活動，上線不久便突破2000人響應。

▲網友發起連署「蔡阿嘎、二伯請出來面對」活動 。（圖／翻攝自網站）



不滿HAHABABY抄襲爭議遲遲未獲正面回應，有網友發起「蔡阿嘎、二伯請出來面對」消費者連署行動，並提出三項訴求。首先，若品牌主張為原創設計，應公開設計原稿，以釐清創作過程；其次，若商品標示為台灣製造，應完整公開生產資訊，清楚交代產地；最後，針對爭議商品，呼籲品牌保障消費者退款權益，讓已購買商品的消費者能自由選擇是否退貨退款。

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連署最後也共同要求蔡阿嘎、二伯及HAHABABY團隊親自出面說明，針對外界質疑與消費者疑慮公開交代，而非僅以下架商品作為回應，希望品牌能正面面對爭議。

▲蔡阿嘎、二伯至今神隱，消費者無法得到解釋。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）



此外，有網友也特地做了「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，頁面可見HAHABABY的商品，以及被仿的品牌商品照，下方還附上商品頁。截至目前，網站已列出41組比對案例，涉及品牌多達30個，並持續開放更新。