謝霆鋒證實「我父親謝賢離開了」　悲痛發聲：完美身影長留在心中

記者王靖淳／綜合報導

縱橫影壇數十載、被尊稱為「四哥」的一代巨星謝賢，驚傳離世的噩耗，享壽89歲。消息一出，立刻引發各界高度關注與不捨。原本正在籌備演唱會的兒子謝霆鋒，在接獲父親過世的消息後，已於第一時間搭機返回香港處理後事，稍早也透過微博悲痛發聲。

▲謝霆鋒發聲證實父親過世。（圖／翻攝自微博）



謝霆鋒在文章一開頭便沉痛表示：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」流露出對至親離去的不捨。他感性回顧父親的一生，直言謝賢「把自己的一生都奉獻給影視與娛樂，希望把歡樂和笑容帶給每一位觀眾」，用大半輩子的演藝生涯，為影迷留下了不少經典記憶。

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談到私下與父親的相處點滴，謝霆鋒坦言，小時候也曾見過對方苦惱低落的時刻。然而，謝賢對演藝事業的標準卻從未動搖，為此謝霆鋒敬佩地表示，父親「無論怎麼樣，他始終堅持以最完美的狀態出現在螢幕前」，將專業精神發揮到極致，深深影響了他。

▲謝霆鋒發聲。（圖／翻攝自微博／鋒味）

謝霆鋒特別提到，父親生前常掛在嘴邊的口頭禪就是「the show must go on——表演必須繼續下去。」因此，面對父親的離去，謝霆鋒也向外界喊話：「大家如果想起四哥、想起我父親，不用哭，也不必太傷心」，因為在父親眼裡，過度的悲傷反倒不夠瀟灑，因此他要大家把父親那永遠魅力、充滿笑容的身影留在心中，那就足夠了。