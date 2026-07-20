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《18顆鑽石》掀觀影狂潮嗨賺六億　18位影后忙到沒空宮鬥

《18顆鑽石》榮獲義大利奧斯卡觀眾票票選獎。（圖／海鵬提供）

▲《18顆鑽石》榮獲義大利奧斯卡觀眾票票選獎。（圖／海鵬提供）

圖文／CTWANT

如何能在一部電影裡，同時安排18位頂級女星演出？由義大利名導佛森歐茲派特（Ferzan Özpetek）執導、掀起現象級觀影狂潮的神作《18顆鑽石》（Diamonds），除在義大利創下驚人的222萬觀影人次、六億台幣票房的冠軍紀錄，更榮獲義大利奧斯卡「觀眾大衛獎」最高殊榮，以及義大利國家記者協會獎的「年度最佳電影」，堪稱群星閃耀、名利雙收。

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《18顆鑽石》劇情講述：一位電影導演（歐茲派特親自飾演）召集了他最喜愛的18位女演員們演出一部女力電影，該故事圍繞在一間由兩姊妹經營的裁縫工作坊，她們突然臨危受命，挑戰必須在三週內為一位奧斯卡服裝設計師完成璀璨華麗的戲服。在時間緊迫下，設計師們各展所長，在一針一線間，除縫製出絕美華服，更交織出動人的女性情誼、浪漫戀情與電影藝術。片中真實與虛構交織，女星與角色交織，競爭與情誼交織，探討了愛情、友誼、藝術與夢想等議題，獲得了觀眾的共感與影媒的超高好評。

18位影后忙到沒空宮鬥　《18顆鑽石》導演歐茲派特嗨賺六億

▲《18顆鑽石》歷史性地集結18位義大利影后共同飆戲獲選桃園電影節開幕片。（圖／海鵬提供）

《18顆鑽石》最讓影迷引頸期盼的，莫過於高達21位的「義大利夢幻全明星陣容」世紀同台。除由威尼斯女星路易莎拉涅瑞（Luisa Ranieri），與大衛獎影后潔絲敏婷卡（Jasmine Trinca）領銜主演。更破天荒邀集了《完美陌生人》影后凱西亞絲穆妮亞柯（Kasia Smutniak）、影帝史帝芬諾阿科希（Stefano Accorsi）、影后艾蓮娜蘇菲亞瑞琪（Elena Sofia Ricci），以及費里尼御用女星米雷娜伍科蒂奇（Milena Vukotic）等黃金卡司。21位影帝影后群起飆戲，火花四射。18位女星在鏡頭前更如18顆切工精細、各自閃耀的璀璨鑽石。群星演技綻放，獲得「衛報」(The Guardian)讚賞「成就了精湛的傑作」。

有趣的是，《18顆鑽石》拍攝期間過程充滿歡樂，女星們忙到不行，嘰嘰喳喳聊個不停，還互相幫忙梳髮、穿戴戲服，非但沒有上演「宮鬥劇」，大家更將這分情誼轉化為演戲的力量，一整個正能量超標。佛森歐茲派特透過本片描繪了一幅豐富多彩的女性形象圖景，講述女性努力在世界上建立並捍衛自己地位的人生故事，並獻上他對女性、對永恆的電影藝術，以及對他年輕時所熟知的裁縫藝術的非凡致敬。其魔幻蛻變獲得義大利影媒「CORRIERE DELLASERA」盛讚是「今年最不可思議的銀幕震撼」。

《18顆鑽石》獲選今年桃園電影節開幕片，並將於8月21日起全台上映。

18位影后忙到沒空宮鬥　《18顆鑽石》導演歐茲派特嗨賺六億

▲十八位影后太忙沒時間宮鬥《18顆鑽石》獲影媒盛讚「不可思議！」。（圖／海鵬提供）

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