20萬人氣YTR當媽了！《Heart Signal 4》女神順產　老公全程守護

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣戀愛節目《Heart Signal》第4季的女嘉賓金智英（김지영）參加節目後，以KOL身份出道，IG擁有44萬人追蹤，頻道也有逾20萬人數訂閱。她在20日迎來喜訊，順利產下女寶寶。

▲▼《Heart Signal 4》金智英新婚5個月，順利誕下女娃。（圖／翻攝自金智英IG）



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金智英19日剛好釋出最新一集待產包的Volg，沒想到，影片剛公開沒多久，她便傳來喜訊，20日產下女寶寶，她笑喊「時機真剛好，幾乎是影片上傳後我就住院了」，接著，她貼出女兒的照片，語氣充滿喜悅表示「捲捲的頭髮好可愛」，向粉絲報平安。

▲▼《Heart Signal 4》金智英誕下女娃。（圖／翻攝自金智英IG）



金智英2月宣布結婚，7月誕下女兒，照片裡，她也是老公在一旁細心陪伴的過程，並感謝多虧了粉絲們給的應援順產，夫妻倆迎來新生命，沈浸於喜悅之中。

《Heart Signal》過去捧紅不少素人，金智英錄完節目後，3年來透過YouTube頻道與粉絲溝通，產女消息公開後，粉絲道上祝賀表示「如果是女兒，感覺像到媽媽會很漂亮」、「恭喜」。