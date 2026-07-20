蔡秋鳳揭秀場血淚史！　失聲被逼演出挨嗆「死掉才能請假」

▲ 金曲歌后蔡秋鳳首度參加「鑽石舞台之夜」 。（圖／萬星傳播提供）



記者翁子涵／台北報導

由胡瓜發起，領軍康康、歐弟、小禎、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，9月26、27日將在台北國際會議中心舉辦中秋團圓限定版，金曲歌后蔡秋鳳首度搭上「鑽石舞台之夜」公益列車，透露自己從小參加歌唱比賽就是為了冠軍獎品電視，也曾立下志願走紅後要在廟會搭電視牆給鄉親看，她笑說：「等到我有錢的時候，家家戶戶都有電視了。」

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▲▼ 金曲歌后蔡秋鳳經典歌無數 。（圖／萬星傳播提供）



蔡秋鳳小時候愛看布袋戲，當年家境清苦的小孩，一下課就會跑到有電視的商店前排隊，店員阿姐心情好，就會開電視給大家看，所以她出唱片後有一個心願：「如果我有賺錢，一定要去鄉下幫大家搭電視牆。」至今她仍記得，第一筆錄唱片的唱酬是8,000元，在當時是不小的數目：「可是我要養家、養（唱片）公司，一年就要錄三張。」

那時正值經濟起飛，所謂「台灣錢淹腳目」的年代，全台瘋股票、大家樂，她演唱的〈什麼樂〉因此爆紅，每天早上去剪彩、做活動，中午開始到晚上每天三場歌廳秀，唱到失聲也無法請假；蔡秋鳳說：「歌廳老闆說海報都印出來了，除非我死掉，否則就是要上場，最後只好放CD，全台灣第一個在秀場放CD（對嘴）的歌手就是我。」可見她當時有多受歡迎。

提到和胡瓜哥之間的交情，蔡秋鳳說過去在秀場大家都很熟，只是主持人會分段出場，瓜哥的等級通常是訪問壓軸主秀歌手，兩人在台上同台機會不多，反而後來常上他的綜藝節目，這一回參加「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會，是因為有一次和王彩樺聚餐，胡瓜主動提出邀約，近年深居簡出的她深受感動，二話不說立刻答應。