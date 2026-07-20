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苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家

記者吳睿慈／台北報導

苦等4年，CLC終於回來了！她們19日在Zepp New Taipei舉辦人生首場演唱會，Sorn、丞延、Elkie、睿恩、恩彬與承姬6位成員睽違多年再度齊聚，與Cheshire（粉絲名）共度出道11周年的重要時刻，就連目前在Kep1er活動的有眞也到場共襄盛舉，全場最後哭成一片淚海。

▲▼苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家。（圖／週末娛樂提供）

▲▼CLC迎來首場演唱會獻給台灣。（圖／週末娛樂提供）

▲▼苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家。（圖／週末娛樂提供）

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CLC出道11年來，首次舉辦人生第一場正式的演唱會，歌單以節奏強勁的〈Hobgoblin〉霸氣揭開序幕，6人火力全開，穿著性感的黑色系服裝現身，以俐落舞蹈宣告CLC正式重返舞台，接著帶來〈BLACK DRESS〉、〈Like It〉、〈SHOW〉等經典歌曲串燒，性感又充滿爆發力的表演瞬間點燃全場氣氛。

睽違多年再次合體，CLC也特地透過VCR影片分享這4年來對粉絲的思念，睿恩承諾「我不是常說『結束就是開始』，現在就是開始，一起製造好的回憶吧」，Sorn則是感動告白「可以這樣重聚，就像是夢境般，雖然過了一段長時間，但大家的應援與支持一直在我們身旁，謝謝大家等著我們，多虧大家，我們才能再站這個舞臺上」，Elkie回憶起11年來的時光，「這些年發生很多事，我也成長很多，有很多辛苦的瞬間，我身邊一直都有你們，所以才能撐過來，今天可以這樣重聚真的很幸福，愛大家」，溫暖的影片讓現場瀰漫感動氛圍。

▲▼苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家。（圖／週末娛樂提供）

▲CLC看到粉絲製作的影片哭成一片。（圖／週末娛樂提供）

就在她們仍回味著出道初期歌曲〈Pe Pe〉、〈No oh oh〉時，現場燈光一暗，歌迷製作的應援影片突然播出，成員驚呼「現在就放嗎？不行啊，等一下還要唱歌」，大螢幕跳出來自粉絲的告白「這些年來，我們每天都在期待著，再次看見妳們站上舞台的耀眼模樣，即使過了這麼多年，妳們依然沒有放下CLC。」此時，後方千名粉絲舉起「直到那條路的盡頭，我會牽著你的手」，一句句真摯告白，讓等待多年才重聚的6位成員當場淚崩。

沒想到，有眞緊接著推出粉絲準備的11周年蛋糕現身，Sorn、丞延、Elkie、睿恩、恩彬與承姬見狀再也忍不住情緒，7人在舞台上抱著彼此哭成一片，台下也跟著落淚。有眞哭著解釋：「我從第一首歌HELICOPTER就哭了，一個人在位置上哭得很慘，我知道成員要補足我的位置很辛苦，你們在舞台上的面貌很帥氣，覺得CLC閃閃發亮著，果然CLC就是要7個人才對，我很想念CLC跟Cheshire。」

▲▼苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家。（圖／週末娛樂提供）

▲有眞推著蛋糕出來全場都哭了。（圖／週末娛樂提供）

成員哭成一團，丞延也說出真心話：「不知道有眞會飛來台灣，那時候她沒有猶豫馬上說一定要來，很感謝有眞！」值得一提的是，有眞除了在台下，還站上台一起合照，她破涕為笑解釋「這就是我要給你們的驚喜，只是我本來想酷酷的出來，沒想到哭著走出來。」丞延則笑虧「我還以為是3歲小朋友，妳太小一隻，又這樣推著蛋糕出來。」7人完整體合照，有眞下台前更強調「雖然我坐在遙遠的台下，但要記得我們是在一起的喔。」

現場有淚水也有歡笑聲，在唱到〈To the sky〉時，6人下台與歌迷互動，Sorn、丞延、睿恩、恩彬衝下一樓舞台與歌迷近距離互動，承姬與Elkie則拿著手燈走上二樓，有眞更在自己的位置上與6人共舞，現場氣氛超歡樂，然而，迎來即將分開的時刻，6人還是沒忍住淚水，Elkie哭著告白：「沒覺得過去的這麼多年，其實是一段這麼長的時間，謝謝你們在線上依舊支持著我們，很抱歉讓大家等這麼久，像姐姐們說的一樣，難得可以重組，我也不希望是最後，更不覺得是最後。」期盼再次合體的一日。

▲CLC在台完整體合體。（圖／週末娛樂提供）

▲CLC在台完整體合體。（圖／週末娛樂提供）

就連情緒起伏較低的老么恩彬也跟著淚崩：「一直說著『想見大家』、『創造跟大家見面的機會』，但是，讓你們等很久對不起，今天我覺得看著你們好像會哭出來，所以沒辦法好好地看著大家，但今天我會好好地看大家的臉，謝謝你們來，我一輩子不會忘記這瞬間，真的很謝謝。」就在歌迷以為演唱會即將結束時，有眞再次驚喜登場，以完整體合唱〈Day by day〉，也為這場睽違4年的重逢畫下最溫暖、最圓滿的句點，同時也讓粉絲更加期待CLC未來再次以完整體相見。

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