快訊／離婚余文樂！王棠云「不是件容易事」：他還是這個家的避風港

記者張筱涵／綜合報導

香港男星余文樂20日宣布與妻子王棠云結束婚姻，雙方同步在社群平台發出相同合照，證實已和平分開。相較於余文樂簡短表示「尊重並祝福彼此的人生選擇」，王棠云則以長文分享一路走來的心境，強調兩人雖然不再是夫妻，但依然是彼此最重要的家人。

▲余文樂和王棠云離婚。（圖／翻攝自Instagram／sarah9_23、微博／余文樂）



王棠云：婚姻讓彼此都成長了

[廣告]請繼續往下閱讀...

王棠云坦言，做出這個決定「真的不是一件容易的事情」，但婚姻這一路走來，兩人都從中學到了很多，也因此有了不同的成長。她表示，彼此依舊十分關心對方，只是少了夫妻這層關係，並直言：「這不是什麼悲傷難過的事情，因為我們會更好。」

強調家庭的愛沒有改變

儘管婚姻畫下句點，王棠云仍多次提到家庭的重要性。她表示，這個家的愛依然完整，余文樂仍是孩子心中的好爸爸，也是她眼中的好夥伴：「他還是那個好爸爸、好夥伴，他還是這個家的避風港，我們還是一輩子的家人。」字裡行間透露，兩人未來將共同守護家庭，也希望將對孩子的影響降到最低。

「不知道未來是什麼路，但至少我們都很勇敢」

王棠云回顧多年婚姻生活，認為彼此都已經成熟許多，雖然不知道未來將走向何方，但相信雙方都勇敢面對人生的新階段。她最後也向余文樂表達感謝，寫下：「也還是謝謝你一直在身邊。」為這段婚姻留下溫柔註腳。

▲▼余文樂和王棠云上傳相同的照片。（圖／翻攝自Instagram／sarah9_23、微博／余文樂）



余文樂：永遠是家人

余文樂則以較為簡短的文字宣布消息，表示兩人已達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇，也感謝王棠云一直以來身為妻子、身為母親的付出，並強調：「往後我們永遠是家人。」這番聲明也與王棠云的發文相互呼應，展現雙方以平和態度結束婚姻關係。