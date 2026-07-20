ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉德凱傳定居大陸！滿頭白髮近況曝
快訊／大雷雨炸5縣市
康康12年前就知吳宗憲離婚！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 張葳葳 吳姍儒 林恬兒 GNA 周曉涵 慈妹 蔡阿嘎

男星曖昧1年愛不到！　失戀崩潰「1個月狂噴70萬」洩憤

▲▼兆群推出新專輯 。（圖／真想和你工作室提供）

▲兆群推出新專輯 。（圖／真想和你工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

來自新加坡、在台發展近10年的藝人兆群，宣布將於11月推出首張個人專輯《螞蟻人》，首波主打〈真的夠好了〉記錄他一路走來的演藝低潮，更首度坦承創作靈感來自一段無疾而終的曖昧戀情，他坦言因為「愛不到對方」而不斷否定自己，最後把傷痛寫成歌曲，希望鼓勵更多正在低潮的人重新擁抱自己。

▲▼兆群曾陷零收入困境 。（圖／真想和你工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼兆群曾陷零收入困境 。（圖／真想和你工作室提供）

▲▼兆群推出新專輯 。（圖／真想和你工作室提供）

他透露自己曾和喜歡的人曖昧長達一年，彼此始終停留在友達以上、戀人未滿的關係，他曾多次想確認彼此的定位，卻總被對方以近乎「已讀不回」的方式帶過，最後更遭到冷處理，失戀後，兆群決定一個人出國旅行散心，希望替自己找回重新出發的勇氣，沒想到這趟療傷之旅，短短一個月就花掉約70萬元台幣，讓他笑說雖然心被治癒了，荷包卻也跟著大失血，卻也在旅途中創作新歌，更完成另一個心願，成功搶到國際天后Lady Gaga演唱會門票。

事實上，這首歌曲不只是感情故事，更濃縮了兆群離鄉追夢的十年人生。當年他離開新加坡，獨自來到台灣發展演藝事業，原本滿懷期待，沒想到現實卻遠比想像殘酷。他租住在一間狹小套房，苦等半年卻沒有任何工作機會，幾乎陷入零收入困境，當時甚至狂吃老本，算算至少花了數十萬，最低潮時，媽媽特地飛來台灣探望，看見兒子生活拮据，心疼地勸他放棄夢想回新加坡，但兆群始終沒有動搖，選擇咬牙留下繼續努力，最後母親留下50萬元現金，希望他改善生活環境，也成為他繼續堅持的重要力量。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

兆群

推薦閱讀

陳意涵頒獎失控原因曝！　知情人士爆「後台已小酌」惹惱楊貴媚

陳意涵頒獎失控原因曝！　知情人士爆「後台已小酌」惹惱楊貴媚

5小時前

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳　鬆口：我不是好老公

22小時前

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓　拎名牌包嗑平價美食超反差

野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓　拎名牌包嗑平價美食超反差

15小時前

快訊／余文樂宣布離婚！與皮帶千金王棠云結束8年婚：永遠是家人

快訊／余文樂宣布離婚！與皮帶千金王棠云結束8年婚：永遠是家人

1小時前

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

法院認證賣淫！「9頭身美女」消失10年復出　首吐心聲：那不是真正的我

7/19 12:38

林俊傑帶女友七七看世足決賽！小倆口挽手互動超甜　座位票價驚人

林俊傑帶女友七七看世足決賽！小倆口挽手互動超甜　座位票價驚人

3小時前

慈妹解放比基尼炸超兇上圍！　「深邃事業線全露」正面激辣

慈妹解放比基尼炸超兇上圍！　「深邃事業線全露」正面激辣

16小時前

吳宗憲離婚張葳葳12年！吳姍儒幫辦手續　本人親揭分開內幕

吳宗憲離婚張葳葳12年！吳姍儒幫辦手續　本人親揭分開內幕

20小時前

快訊／離婚余文樂！王棠云「不是件容易事」：他還是這個家的避風港

快訊／離婚余文樂！王棠云「不是件容易事」：他還是這個家的避風港

1小時前

周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人：也算好事一件

周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人：也算好事一件

16小時前

小S不介意老公見前任！驚爆許雅鈞前女友撂狠話「本來住帝寶的是我」

小S不介意老公見前任！驚爆許雅鈞前女友撂狠話「本來住帝寶的是我」

7/19 15:28

唐綺陽運勢／水逆掰掰！水瓶感情有收穫「射手桃花多」雙魚事業運旺

唐綺陽運勢／水逆掰掰！水瓶感情有收穫「射手桃花多」雙魚事業運旺

8小時前

熱門影音

藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」

藍正龍向S媽道歉　「現在都自己煎蔥油餅」
林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥
小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規

小甜甜車禍公開行車紀錄器　「否認有過失」反遭網揪違規
藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣
林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」
昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水

昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水
小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！
《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型

《命運》換血…爆命理師拒上 　陳亞蘭吐實情：節目要改型
沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥

汪小菲妻抱5個月兒子自拍　寶寶突開口神回：很帥
周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲

周麟驚傳陳屍家中多日！　晚年賣肉丸..享壽73歲
《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

《吃桌》爆風波！千千露面「沒有委屈」　浩子挺剪接師：不要傷害他們

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

小甜甜遭控「交往車手」神隱4天回應　認「演藝工作全沒」：不會上節目了

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

沈建宏爆劈腿！約砲奶妹「花錢不算」　網紅女友怒批慣犯：道德淪喪

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

「源少年」黃莑茗爆熱戀：給點空間嘛～　須弘道國外有豔遇「和團員失聯」

「源少年」黃莑茗爆熱戀：給點空間嘛～　須弘道國外有豔遇「和團員失聯」

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

新生代饒唱歌手合輯｜聲林之王3｜Best Rap/Pop Music Playlist Jungle Voice 3

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

隋棠「心疼MeToo受害者」哭了...　 2朋友是加害者「現在講不出好話」

看更多

【偶只負責可愛】柴犬坐副駕「度估」 還會被自己嚇醒XD

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前1

孟耿如迎35歲生日！乾媽周丹薇意外脫口「她已移居英國」近況曝光

57分鐘前23

余文樂離婚早有跡象！「2年前就曾爆婚變」突刪光王棠云照

1小時前0

蔡秋鳳揭秀場血淚史！　失聲被逼演出挨嗆「死掉才能請假」

1小時前0

苦等4年合體！CLC台灣開唱哭成一片　有眞上台淚崩：我好想念大家

1小時前100

快訊／離婚余文樂！王棠云「不是件容易事」：他還是這個家的避風港

1小時前0

男星曖昧1年愛不到！　失戀崩潰「1個月狂噴70萬」洩憤

1小時前115

快訊／余文樂宣布離婚！與皮帶千金王棠云結束8年婚：永遠是家人

1小時前57

康康12年前就知情吳宗憲離婚！　替好友守密原因曝光：他只跟我一個人講

1小時前10

周麟大姐現身渾身發抖　悲吐實情「十多年沒見」

1小時前74

72歲劉德凱傳定居大陸！滿頭白髮踩夾腳拖修車　瓊瑤男神變黝黑

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳意涵頒獎走鐘惹惱楊貴媚　被爆在後台小酌
    5小時前2616
  2. 吳宗憲震撼首認已離婚12年！財產全留給張葳葳
    22小時前5439
  3. 野生「百億千金」現蹤台北吃東區粉圓
    15小時前3422
  4. 快訊／余文樂宣布離婚！　與皮帶千金結束8年婚
    1小時前224
  5. 法院認證賣淫「9頭身美女」消失10年吐心聲
    7/19 12:382825
  6. 林俊傑帶女友七七看世足決賽！座位票價驚人
    3小時前167
  7. 慈妹解放比基尼炸超兇上圍！　「深邃事業線全露」
    16小時前164
  8. 吳宗憲離婚12年！吳姍儒幫辦離婚手續　本人親揭分開原因
    20小時前189
  9. 快訊／離婚余文樂！王棠云「不是件容易事」
    1小時前20
  10. 周曉涵PO「捷運自拍照」紅到韓國　釣出本人發聲
    16小時前2219
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合