男星曖昧1年愛不到！　失戀崩潰「1個月狂噴70萬」洩憤

▲兆群推出新專輯 。（圖／真想和你工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

來自新加坡、在台發展近10年的藝人兆群，宣布將於11月推出首張個人專輯《螞蟻人》，首波主打〈真的夠好了〉記錄他一路走來的演藝低潮，更首度坦承創作靈感來自一段無疾而終的曖昧戀情，他坦言因為「愛不到對方」而不斷否定自己，最後把傷痛寫成歌曲，希望鼓勵更多正在低潮的人重新擁抱自己。

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▲▼兆群曾陷零收入困境 。（圖／真想和你工作室提供）



他透露自己曾和喜歡的人曖昧長達一年，彼此始終停留在友達以上、戀人未滿的關係，他曾多次想確認彼此的定位，卻總被對方以近乎「已讀不回」的方式帶過，最後更遭到冷處理，失戀後，兆群決定一個人出國旅行散心，希望替自己找回重新出發的勇氣，沒想到這趟療傷之旅，短短一個月就花掉約70萬元台幣，讓他笑說雖然心被治癒了，荷包卻也跟著大失血，卻也在旅途中創作新歌，更完成另一個心願，成功搶到國際天后Lady Gaga演唱會門票。

事實上，這首歌曲不只是感情故事，更濃縮了兆群離鄉追夢的十年人生。當年他離開新加坡，獨自來到台灣發展演藝事業，原本滿懷期待，沒想到現實卻遠比想像殘酷。他租住在一間狹小套房，苦等半年卻沒有任何工作機會，幾乎陷入零收入困境，當時甚至狂吃老本，算算至少花了數十萬，最低潮時，媽媽特地飛來台灣探望，看見兒子生活拮据，心疼地勸他放棄夢想回新加坡，但兆群始終沒有動搖，選擇咬牙留下繼續努力，最後母親留下50萬元現金，希望他改善生活環境，也成為他繼續堅持的重要力量。

