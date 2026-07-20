周麟大姐現身渾身發抖　悲吐實情「十多年沒見」

記者葉文正／台北報導

資深藝人周麟15日被發現陳屍於租屋處，享壽73歲。今天其姐周衍東現身主持他的告別式，提到過去相互扶持的弟弟，周衍東難過表示：「演藝圈的事情我真的不太懂，但我很難過弟弟是這樣過世，到現在我都還在發抖。」

▲ 藝人周麟告別式，周麟姊姊(左)，右為演藝工會理事長曹雨婷。（圖／記者李毓康攝）

姊姊也坦承，看到親弟弟這樣子走，真的很傷心，選擇花葬，原因是他沒有家人也沒有後代，怕他以後無人祭拜，而我們的大哥在他五十幾歲時就過世，所以當時世上就剩我跟周麟，謝謝各界關心。

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▲周麟姊姊周衍東現身告別式。（圖／記者李毓康攝）

周麟過去有個陪伴在身邊的女友，不過姐姐也說，因為後來都沒有聯絡，所以也不知道他這些事情。

▲恬娃現身道歉 。（圖／記者李毓康攝）

演藝工會理事長曹雨婷說，姊姊每次跟他聊到弟弟的事，都哭得很傷心，需要公會協助的，還是會幫助他們度過這一段。

藝人恬娃也到場致意，恬娃表示，她特地來向周麟致歉，因為多年前，周麟曾經要她幫忙安排主持工作，但是因為秀場的工作已經越來越少，所以一直沒辦法幫助到他，特來致歉，恬娃並表示會一路送周麟到陽明山花葬地點，送他最後一程。