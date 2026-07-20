72歲劉德凱傳定居大陸！滿頭白髮踩夾腳拖修車　瓊瑤男神變黝黑

記者陳芊秀／綜合報導

72歲資深男星劉德凱近日被目擊現身大陸雲南一家修車廠，隨後傳出已經定居雲南，更登上陸網熱搜。他過去憑著俊帥外型主演無數經典電視劇，其中一部代表作是瓊瑤劇《一簾幽夢》的「費雲帆」，熟男魅力電翻無數觀眾，如今則是回歸樸素生活，近況引發關注。

▲劉德凱2017年曾奪第52屆金鐘奬戲劇節目男主角獎。（圖／攝影中心攝）

據網友曝光影片，劉德凱滿頭白髮，身穿一件樸素的綠色圓領短袖T恤，搭配淺色工作風長褲與夾腳拖鞋，整體打扮相當居家隨興。他的身形比起以前在螢光幕前模樣顯得消瘦，膚色也因長年在雲南當地生活而顯得較為黝黑。他在車旁一邊與修車技師交談，一邊不時彎下腰查看愛車的狀況，雖然臉上留下了歲月的痕跡，但精神狀態看起來相當放鬆、隨和。

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▲劉德凱滿頭白髮、踩夾腳拖前去修車。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友透露劉德凱定居雲南。（圖／翻攝自微博）

過去劉德凱情史豐富，第一任妻子為「配音皇后」王景平，兩人育有2子1女；1997年再婚娶法國女子安琪並生下小兒子，可惜這段婚姻僅維持10年便宣告離婚。他與劉雪華的戀情轟動娛樂圈，又曾在還沒離婚期間與徐貴櫻發生婚外情。而他2017年憑《這些年那些事》奪下金鐘獎戲劇節目男主角獎。而他當年便認愛身邊有一位小16歲的大陸無錫女友，並稱讚女方相當貼心，當時兩人有空閒便在雲南栽培溫泉蔬菜、打打高爾夫球。他今年還有參與台灣驚悚電影《腎上腺母侵》的演出。