康康12年前就知情吳宗憲離婚！　替好友守密原因曝光：他只跟我一個人講

記者孟育民／台北報導

綜藝天王吳宗憲與張葳葳1990年結婚，婚後育有3女1子，過去鮮少談及家庭生活，不料日前在馬來西亞演出時拋震撼，證實早在12年前已經離婚且將財產權全數留給前妻，更表示當年協助辦理離婚手續的人，正是大女兒吳姍儒（Sandy）。同在場演出的好友康康今（20日）出席公益「2026愛傳承關懷演唱會」記者會，表示其實12年前已知情，「他離婚那天我就知道，他說『我只跟你一個人講』，我覺得他在試探我，萬一他只跟我1個人講，馬上就有人知道他離婚，我不就冤大頭，我一直守口如瓶。」

▲康康才剛從馬來西亞回國，馬不停蹄做公益。（圖／記者周宸亘攝）

康康透露，當時自己並未在台上，而是老婆在台下看完整場演出，事後才向他轉述吳宗憲公開離婚的消息。康康替好友守密12年，今回應依舊小心翼翼，笑說：「這12年來不管發生什麼事，我都習以為常了，我很怕，因為知道的人差不多都被抓走了。」還反問媒體：「你們真的都不知道嗎？」

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▲康康替吳宗憲保守秘密12年。（圖／記者周宸亘攝）

至於吳宗憲為何選在馬來西亞演唱會公開離婚一事，康康坦言也相當意外，「我真的不知道怎麼會選擇在馬來西亞講，應該要在台灣，新節目不是要開了。」他透露，演唱會慶功宴時，吳宗憲因身體不適缺席，聽聞對方因腸胃不舒服硬撐完成近兩個半小時演出，一度擔心好友健康狀況，搞笑說：「我有不祥感覺，很怕又失去一個巨星！」直到隔天得知吳宗憲已前往新加坡工作，才終於放下心來。

▲康康。（圖／記者周宸亘攝）

對於吳宗憲這12年來不時傳出緋聞，康康笑說，自己其實一直分不清哪些是真、哪些是假，「以前他跟女兒聊天，傳『寶貝好想妳』，我還以為是在跟女朋友傳訊息，後來才知道是在跟女兒聊天。」因此即使當年吳宗憲親口告訴他已經離婚，他一開始也半信半疑，「我也不知道到底是真的還是假的。」至於張葳葳近況，康康透露已經很久沒有見面，但仍笑說：「一日為大嫂，終生為大嫂。」也表示若婚姻真的走到盡頭，還是送上祝福。