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IU又出手！遭造謠「中國籍、蹭雪莉」跨海怒告酸民⋯要求Meta交個資

記者林汝珊／綜合報導

IU（李知恩）近年持續對惡意留言採取法律行動，近日更向美國加州北區聯邦地方法院提出證據開示，要求Meta提供Threads匿名網友的身分資料，準備作為韓國名譽毀損民事訴訟的證據。

▲IU跨海告酸民。（圖／翻攝自IG）

▲IU跨海告酸民。（圖／翻攝自IG）

據韓媒《Dispatch》報導，IU鎖定一名Threads帳號「@7h***」，指出對方從2024年3月至10月間，陸續發布52則散布不實內容的貼文，嚴重損害IU的名譽與形象。由於目前無法確認該帳號持有人的真實身分，因此向美國法院申請命令Meta提供姓名、住址、電話、電子郵件及登入IP等資料。

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該帳號多次發文指稱，IU涉嫌抄襲其他歌手作品，但IU方面指出，相關內容早在2024年就已被法院認定構成名譽毀損，並判決加害人須賠償3000萬韓元（約新台幣70萬元）。此外，該帳號還散布IU是中國籍、替中國資本做事等說法，甚至聲稱她捐款的慈善團體、代言品牌都是中國企業，皆被IU方面駁斥為毫無根據的假消息。

另外，該帳號也持續發布IU「海外根本沒有人氣」、「《苦盡柑來遇見你》海外失敗」等貼文，IU方面則提出國際串流數據及海外成績作為反駁。更誇張的是，對方還多次提及已故藝人雪莉、鐘鉉及具荷拉，暗示IU利用已故藝人進行宣傳。更聲稱IU歌曲聲稱〈Strawberry Moon〉暗指梨泰院踩踏事故，〈Ah puh〉則是在嘲諷世越號沉船事件。

事實上，IU近年持續對惡意網友強硬提告，今年2月，她曾透露已對96名網友提起刑事告訴及民事訴訟；今年5月，其中一名在二審遭判處有期徒刑4個月、緩刑1年。

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IUThreads惡意留言名譽毀損法律行動

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