班鐵翔摔傷後身心俱創！　爆失眠引發躁鬱症...露面曝最新病況

▲ 張芸京（右起）、王瞳、班鐵翔、錦雯、孟慶而、諾兒齊聚出席公益活動 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



記者翁子涵／台北報導

「台灣愛與希望國際關懷協會」年度愛心晚會20日晚間在台北舉行，王瞳、張芸京、班鐵翔、孟慶而、蕭莉兒等藝人接力獻唱，並參與義賣募款，錦雯、孔鏘、蘿莉塔、張家瑋、陳子強等人也到場響應，號召各界關注受虐兒少議題。

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▲▼ 張芸京（右起）、王瞳、班鐵翔、錦雯、孟慶而號召各界關注虐兒少議題 。（圖／台灣愛與希望國際關懷協會提供）



而兩個月前不慎跌倒受傷的班鐵翔，忍著腳痛坐輪椅現身為受虐兒演唱，班鐵翔表示兩個月來身心備受煎熬，目前除了看腿傷外，還要看因受傷嚴重失眠引發的躁鬱症，日前醫生告知腳傷最快需要半年，甚至更長時間才能回歸正常生活，班鐵翔直言有些沮喪，但面對生活還是要過，因受傷推掉許多演出邀約，目前正籌備年底開拍的電影，不知可否如期開拍，只能先靜下心，耐心地接受治療與復健。

王瞳壓軸演唱〈城裡的月光〉時，表示將歌曲獻給已故丈夫艾成及好友傅子純，坦言演唱時腦海浮現許多回憶，也透露自己與協會結緣5年，曾和艾成兩度探訪受虐兒。她表示，雖然艾成已離開多年，但仍希望延續兩人投入公益的初心。此外，她也透露近來除忙於霸氣樂團新專輯外，也正籌備個人創作，希望年底前推出新單曲。

張芸京表示，很榮幸能參與公益演出，看到受虐兒新聞總感到心疼，希望透過音樂盡一份心力。她與王瞳合唱艾成創作〈耶一同進城〉，現場同步播放艾成演唱畫面，不少觀眾感動落淚。張芸京也分享，自己曾在人生低潮時獲得王瞳與艾成的陪伴，因此格外珍惜這次一起為公益演出的機會。