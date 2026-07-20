周麟告別式今舉行　家屬僅姐姐現身　身後事少數好友出席

記者葉文正／台北報導

資深藝人周麟15日被發現陳屍於租屋處，享壽73歲。警方初步研判因慢性病病故，死亡時間約已有2至3天。而周麟也在今天，由姐姐周衍東主持下舉行別式，走完他璀璨的一生。演藝圈好友劉尚謙、恬娃等好友也到場致意。

▲ 藝人周麟告別式 。（圖／記者李毓康攝）

周麟54歲時因女友懷孕而負起責任結婚，未料婚後僅3年就察覺妻子出軌。面對綠雲罩頂，他不僅拒絕破門抓姦，更在離婚時主動「淨身出戶」，將170坪別墅與2輛名車送給前妻，身上僅帶7萬元返回台北。

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▲▲藝人周麟告別式 ，劉尚謙來上香。（圖／記者李毓康攝）

而周麟不僅主持節目，包括在秀場也都曾擁有過一片天，過去他也與道上兄弟交好，可說在演藝圈與社會上都極有名氣，不過他晚年做生意不如意，把錢賠光，包括姊姊的老本也被他花掉不少，導致最後姊弟往來較少。

周麟曾在台北市南門市場賣手工燕丸，他和豬肉販合租攤位。經常有買菜的人覺得他很眼熟，發現他是電視上那個周麟後又驚又喜，他民國62年簽進中視，全盛時期主持５個節目，最知名的是和陳美鳳主持的《歡樂傳真》，戲劇則是《怒劍狂花》，當時和女主角張玲的緋聞鬧得沸沸揚揚。