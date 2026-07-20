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A-Lin唱一半「金曲歌王突現身」！　激動嗨喊：我的天啊

▲▼ A-Lin北京演唱會邀請蕭敬騰助陣 。（圖／众悅娛樂提供）

▲ A-Lin北京演唱會邀請蕭敬騰助陣 。（圖／众悅娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

A-Lin在北京舉辦《Journey 歌跡 世界巡迴演唱會》，唱到〈有一種悲傷〉時，蕭敬騰驚喜現身，A-Lin立刻興奮大喊：「讓我們歡迎蕭敬騰！」全場瞬間陷入瘋狂，A-Lin忍不住驚呼：「我的天啊！」蕭敬騰立刻接話：「我才我的天啊！」兩人一來一往，接連說了五次「我的天啊」，逗趣互動讓全場笑聲不斷。

▲▼ A-Lin和蕭敬騰首唱新歌 。（圖／众悅娛樂提供）

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▼ A-Lin和蕭敬騰首唱新歌 。（圖／众悅娛樂提供）

▲▼ A-Lin北京演唱會邀請蕭敬騰助陣 。（圖／众悅娛樂提供）

A-Lin接著笑說：「剛剛才唱這麼一點點，怎麼夠呢？」隨即宣布：「今天也要帶來一個好消息，就是我們兩個合作的新歌要上線了。」就在全場歡呼聲中，一架鋼琴緩緩自舞台升起，蕭敬騰親自坐上鋼琴前，自彈自唱與A-Lin共同完成〈愛上你不是我決定〉全球首唱，為北京站最終場留下最令人難忘的一刻。

演唱會結束後，蕭敬騰與A-Lin意猶未盡，直接拿起麥克風，在沒有任何伴奏的情況下，再度清唱〈愛上你不是我決定〉，高難度旋律加上完美和聲，讓現場所有人聽得如癡如醉，A-Lin還笑著向所有人下達「任務」：「每個人在場的都要給我點一萬次！」一句話立刻笑翻全場。
 
唱完新歌後，兩人興致完全停不下來，又即興互飆高音，蕭敬騰唱到一半突然笑喊：「欸，我們幹嘛自相殘殺？」接著幽默表示：「我們其實就是金曲獎的歌王、歌后啊！」A-Lin也像突然想到似地笑回：「對耶！我們不只是金曲歌王、歌后，還是金曲獎主持人的學長、學妹。」兩人一來一往默契十足，笑聲與掌聲不斷，整場慶功宴宛如加演版演唱會。

此外，A-Lin的故鄉台東成功比西里岸正舉辦一年一度豐年祭，雖然她今年因北京演唱會無法返鄉，但仍特別準備兩隻豬公，獻給族人豐年祭享用。演唱〈你點的歌救了我〉前，她感性分享，今年雖然不能回台東陪爸媽參加豐年祭，但媽媽告訴她：「坐在台下的每一個人都是妳的家人，所以今天妳跟他們一起參加了豐年祭。」她也感謝一路支持自己的歌迷：「大家總是說，謝謝A-Lin的歌陪伴了寂寞，但我更要謝謝你們，一直聽A-Lin的歌，讓A-Lin陪著你們。」

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A-Lin蕭敬騰

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