具俊曄近況曝光！好友心疼曝「還守在大S身邊」：他才不在乎遺產

記者林汝珊／綜合報導

已故女星大S（徐熙媛）逝世一年多，遺產分配和家族關係也屢屢成為外界關注焦點。近日韓媒《MHN Sports》獨家專訪具俊曄認識數十年的好友，首度公開回應相關傳聞，強調外傳的與事實有落差，透露具俊曄至今仍留在台灣，「他現在最重要的只有熙媛。」

▲具俊曄最在意的只有大S。（圖／翻攝自韓網）

據韓媒報導，一名與具俊曄相識多年的好友出面駁斥，對於近來的紛紛擾擾，他表示：「俊曄根本不在意這些事情，不管外界怎麼說。」透露具俊曄幾乎沒有與韓國親友聯絡，非常低調過日，「前陣子好不容易和他通電話，當時他還陪在熙媛身邊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針也強調具俊曄與S家人相處融洽，「完全沒有任何問題，反而相處得很好，岳母甚至還會親自做飯給俊曄吃。」至於具俊曄先前搬到大S墓園附近居住一事，好友也解釋，原本住處距離墓園太遠，每天來回需花費近兩小時，因此才決定搬到附近，「只是這件事被外界過度解讀，才演變出各種說法。」

好友也透露，身邊親友都刻意不主動提起大S，「我們什麼都不問，只希望等俊曄自己慢慢整理好心情，現在對他來說，最需要的是時間。」他也表示，具俊曄對於遺產相關報導沒有任何回應，「他本來就不是會解釋的人，現在他最在意的只有熙媛，其他事情根本不會放在心上。」