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邱沁宜談台股重挫：信心別跟著跌　點名台積電是「好學生遇壞事」

記者張筱涵／綜合報導

財經主持人邱沁宜20日在社群發文，針對近期台股重挫分享看法。她坦言，面對市場劇烈震盪，投資人心情低落「很正常」，並以「好學生遇到壞事情」形容台積電目前處境，強調市場短線波動未必代表企業基本面出現重大問題，也提醒投資人，下半年投資環境已與上半年不同，應更重視風險控管與選股能力。

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲台股動盪。（示意圖／記者李毓康攝）

談台股暴跌：心情不好很正常

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邱沁宜表示，台股近日單日重挫2953點，創下史上最大跌點，不少投資人因此受到衝擊。她指出，這次市場震盪並非疫情、金融海嘯或突發政治事件所引發，而是受到韓國市場去槓桿化影響，導致全球資金重新調整配置，台股也因此出現大幅波動。

她坦言，許多投資人因此感到無奈，也有人詢問是否是台積電出了問題。

形容台積電：好學生遇到一件壞事

對於市場關注的焦點，邱沁宜表示，目前外界擔憂的多集中在台積電第三季毛利率、美國設廠成本等議題，但她認為，多數資訊其實早已被市場知悉，如今只是投資人以更高標準檢視這家公司。

她形容，台積電就像是一名「好學生」，考100分被視為理所當然，一旦只拿98分，就會引發外界擔憂，因此更願意將目前情況解讀為「好學生遇到了一件壞事情」，並強調一次考試失利，不代表好學生就變成壞學生。

急跌未必是壞事　提醒重新檢視持股

邱沁宜也提到，過去不少投資人認為台積電股價太高、遲遲無法進場，如今市場回檔，也許反而提供重新思考布局的機會。不過，她也提醒，並非看到股價下跌就應立即進場，真正重要的是趁這段時間重新盤點手中的持股，分辨哪些企業具有長期競爭力，哪些只是靠題材或資金推升。

她指出，上半年的投資邏輯與下半年已經不同，未來不會所有股票同步上漲，也不是每一次反彈都值得追價，更不是每一次下跌都急著承接，投資人必須學會判斷趨勢、控制風險，保留資金等待真正值得出手的時機。

回顧去年台積電低點　喊話：別讓信心一起跌

邱沁宜也回顧去年4月市場一度悲觀，當時台積電最低跌至796元，許多人認為市場前景黯淡，但隨後仍逐步修復，台股重新回到成長軌道。

因此，她勉勵投資人，「行情可以跌，但不要讓信心一起跌」，並認為真正決定投資成敗的，不是市場是否出現大跌，而是在大跌之後做出什麼樣的決策，鼓勵投資人建立屬於自己的投資系統，而非只依賴運氣或市場消息。

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邱沁宜台股股票

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