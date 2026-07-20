滅火器負債800萬還清了！　楊大正父淋巴癌2度復發揭病況

▲ 宇辰、皮皮、大正、柯光 。（圖／火氣音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

滅火器昨（19）完成兩場「2026 ON FIRE DAY滅火器台北小巨蛋演唱會」，首度站上台北小巨蛋寫下成軍26年里程碑，楊大正唱到《心內話》時，透露爸爸正在醫院受苦受難，讓他一度落淚，演出後受訪透露，父親淋巴癌二次復發，最近展開4個月的療程，因此無法到場見證攻蛋時刻，「不免有點遺憾，這麼珍貴的機會，家人沒辦法來現場。」

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▲ 宇辰、皮皮、大正、柯光現身會後訪問 。（圖／火氣音樂提供）



楊大正不捨表示：「去年是細菌感染，查不出原因，這次至少可以對症下藥，就是治療，台灣醫療很棒，但這種東西就是比較麻煩，來了就面對它，能維持多久就過好每一天。」他透露父親有替他加油打氣，自己則笑著叮嚀爸爸不要再滑手機了，希望他能安心接受治療，「趕快治療好，年底高雄演唱會再來看。」他也坦言，相較去年面對未知的細菌感染病因，這次雖然是癌症復發，但反而知道該如何面對，因此心理壓力相對小一些。

對於首度攻蛋成功，楊大正坦言，小巨蛋一直是台灣演唱會最具指標性的場館，過去看著許多歌手、樂團陸續站上舞台，心裡總會羨慕，如今終於完成夢想，「現在完成了，覺得甘願了。」他透露其實滅火器20週年就有攻蛋計畫，但前後申請4次才終於成功借到場地，笑說：「這次如果再不做，以後可能就借不到了。」

楊大正也感慨表示獨立樂團資源有限，每一筆預算都得精打細算，2017年舉辦火球祭曾虧損800萬元，直到今年才終於還清，期間一路向債主分期付款，此外，楊大正為了攻蛋嚴格執行飲食控制，一個月瘦了5公斤，目前體重66公斤，他笑說公司同事知道自己玻璃心，沒有直接叫他減肥，只委婉提醒：「有沒有考慮去韓國整理一下自己？有沒有要開始運動了？」讓他瞬間聽懂，決定靠自己努力瘦身，「我走本格派。」至於演唱會上笑喊火氣音樂未來要上市上櫃，他則笑說只是玩笑話，「但也不是沒有憧憬，希望可以開創音樂產業不同的可能性。」

