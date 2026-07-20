《鬼謎東宮》他爆紅！「顆墨煞靈」萌到迷因瘋傳　網敲碗：快出周邊

記者林汝珊／綜合報導

Netflix影集《鬼謎東宮》由南柱赫、盧允瑞與曹承佑主演，上線後掀起追劇熱潮。除了劇情與演員表現受到討論，劇中一隻會纏在活人身邊，吸取陽氣的鬼魅角色「顆墨煞靈」（꺼먹살이），因圓圓大眼，配上可愛舉動，意外在網路上爆紅，人氣直逼主角，引起熱烈討論。

▲《鬼謎東宮》上線後，「顆墨煞靈」跟著爆紅。（圖／Netflix提供）

「顆墨煞靈」擁有圓滾滾的大眼睛、圓臉及短手短腳，一登場就以呆萌模樣吸引觀眾目光，不少人聯想到漫威電影《星際異攻隊》中的人氣角色格魯特，因此替牠取了「朝鮮版格魯特」的暱稱。許多觀眾紛紛留言：「真的太可愛了」、「比主角還吸睛」、「每次出場都忍不住截圖」、「如果推出周邊一定會買」。

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▲鬼魅「顆墨煞靈」太可愛了，大家都想養一隻。（圖／Netflix提供）

隨著角色人氣飆升，網路上也掀起二創熱潮，不少粉絲親手製作「顆墨煞靈」的表情貼圖、角色插畫與各種迷因，還有人把他P進美食照、生活照中，創作出各式搞笑圖片，在社群平台瘋傳，部分貼文甚至突破數萬次瀏覽。

韓媒也指出，像「顆墨煞靈」這樣的配角意外成為作品討論焦點，在韓劇中相當少見，除了可愛外型之外，神秘又療癒的氛圍也是吸引觀眾的重要原因，甚至讓不少沒追劇的網友也因為角色而開始關注《鬼謎東宮》。

▲《鬼謎東宮》由南柱赫、盧允瑞主演。（圖／Netflix提供）