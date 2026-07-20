林俊傑帶女友七七看世足決賽！小倆口挽手互動超甜　座位票價驚人

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王林俊傑（JJ）與小21歲的女友七七自2025年底認愛後，感情現況一直備受關注。而兩人被目擊驚喜現身美加墨世界盃足球賽決賽現場，不僅挽手同行，在觀眾席上更是密不可分、低聲交談，互動極其自然甜蜜。而他5月也特地飛紐約參加女友的畢業典禮。

▲林俊傑帶女友七七看世足決賽，手挽手被目擊。（圖／翻攝自微博）

情侶穿搭挽手現身！觀眾席親密交談

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從網上目擊照片與影片可見，林俊傑頭戴棒球帽，身穿簡約的深色休閒上衣與黑褲；女友七七則展現穿搭品味，身穿白色短版長袖襯衫，隱約露出纖細小蠻腰，下半身搭配俐落的牛仔寬褲。兩人在進場時毫無遮掩，七七自然地將手挽著林俊傑的手臂，步伐一致地前進。兩人的座位位於視野極佳、免受陽光直射的頂級觀賽區，有網友透露，該區座位票價約6730美元（約台幣21.8萬元），二手票價更飆破一萬美元（約台幣32萬元）。比賽期間，林俊傑與七七在觀眾席上並肩而坐，不時貼近彼此、交頭接耳低聲聊天，眼神中滿是笑意，大方不造作的成熟相處模式，羨煞旁人。

▲林俊傑與七七互動被網友拍下。（圖／翻攝自微博）

女友背景超狂

23歲的美籍華裔女友七七背景大有來頭，畢業於頂尖的帕森斯設計學院並曾獲新銳設計師獎，外傳其父是身兼市值百億的上市公司高管，是名副其實的學霸白富美。

林俊傑去年底公開認愛「七七」。儘管女方屢次被曝出負面新聞，他則是大力護愛。他們日前在香港機場被網友拍到，兩人穿著同色系米棕色情侶裝，互動自然親密，他更貼心地為女友提購物袋，畫面曝光後迅速登上微博熱搜，網友紛紛送上祝福。